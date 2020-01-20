星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

星宇航空23日即將首航，設在桃園機場第1航廈出境管制區內的貴賓室亮相，小而美的星宇貴賓室走精緻路線，延續星宇客機上的五感六覺服務，創造星宇專屬風格，搭配台式燒餅、日式拉麵等餐點，為商務艙旅客、Cosmile Explorer、Insighter卡級會員提供精品級的細緻服務，享有最尊榮的搭機體驗。

星宇航空貴賓室命名為Galactic Lounge，靈感來自浩瀚無垠的銀河星系，呼應星宇對天空的無限嚮望，也象徵未來航線發展的無遠弗屆。首間貴賓室具有星宇專屬風格及建築美學，餐飲服務以Fine Dining 為概念，室內空間使用機上香氛「Home in the air」。

星宇航空表示，首間貴賓室佔地46坪，提供31個座位，由日本設計師操刀，外觀採溫潤木質調，搭配大氣恢宏的石材展現沈穩雅緻風格。室內空間以大地色系營造開闊舒適的氛圍，設置寬敞沙發區及包廂式座位區，完整保有個人隱私空間。貴賓室內全區提供免費 Wi-Fi 無線上網服務，無論是處理公務、轉機時小歇，在踏上下一趟旅程前都能享受美好的休憩時光。

星宇航空貴賓室提供精緻地餐飲，自助餐台提供各式美饌，搭機旅客也享有座位上單點套餐服務，早餐吃得到在台北人氣爆表的阜杭豆漿招牌燒餅、焦糖甜餅及豆漿套餐（春節期間暫停供應），也有班尼迪克蛋或粥品等套餐可供選擇。