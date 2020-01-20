跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

春節連假即將到來，親朋好友相約走春聯繫情感。近年，星巴克積極打造從北到南的特色門市，成為消費者觀光、打卡拍照的熱門景點，其中「舊建築 星體驗」系列將歷史悠久的舊建築重新改造，新、舊融合的特殊氛圍更是粉絲不能錯過的必訪門市。

1.基隆「義14門市」

義14門市位於一棟1950年代誕生的文藝復興風格老建築物。保存壁雕、壁柱，利用鍛造手法打造波浪花檯，側面屋頂更勾勒出有如官帽般的曲線，象徵仕紳的尊貴感。古色古香的八角造型窗框，更營造古時典雅穩重情調。紅色鐵扶手及造型欄杆，石砌矮隔屏，以及老房子獨有的洗石子地板，每個角落都訴說著懷舊故事。

星巴克基隆「義14門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：02-2427-8583

地址：基隆市中正區義一路14號

營業時間：周一~周日 7:00~22:00

2.台北「保安門市」

保安門市位於充滿歷史軌跡的大稻埕，一棟巴洛克式風格建物，立體浮雕及花草紋飾，坐落在車水馬龍的台北街道，彷彿時光倒流，瞬間回到舊日情境。門市內設計風格為現代復古風，以保留保安門市古蹟建物而衍生出的獨有全新設計風格，強調優雅與舒適、富有層次、經過時間洗禮的呈現方式，設計與建材挑選皆以人文手法，讓顧客了解建物的歷史背景與星巴克在地深耕的文化意涵。

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電話：02-2557-8493

地址：台北市大同區保安街11號

營業時間：周一~周日 7:00~ 22:30

3.台北「漢中門市」

位於熱鬧台北西門町商圈的漢中門市，是全台第一家以舊建築翻新的星巴克門市。舊建物「蓮苑」誕生於民國71年，其特色在於它融入了濃厚本土色彩，外部使用紅磚砌成，內部大量使用木材創造出質樸的清新感。挑高的天井，由屋頂而下的支柱結構，讓人驚訝的空間感，不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。

星巴克台北「漢中門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

電話：02-2370-5893

地址：台北市萬華區漢中街51號1樓

營業時間：周一~周日 8:00-23:00

4.台北「重慶門市」

台灣第一家以藝文空間為主題的形象門市，外觀上仍保留1899年日本宇治商人當時在台北市榮町所經營的茶舖樣貌，融合星巴克品牌調性，僅在外觀上做細微整修。騎樓部分則是以淺色天花板配合羅馬造型手沖噴砂燈具及拱廊燭台式壁燈，白色拱窗拱門與復古門把手，與騎樓羅馬造型迴廊及後吧檯玻璃馬賽克塑造隱約交錯之光影，增添此地美好氣氛。

星巴克台北「重慶門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：02-2371-3336

地址：台北市中正區重慶南路一段104號

營業時間：周日~周四 7:00~21:00；周五~周六 7:00~22:00

5.台北「艋舺門市」

結合萬華地區市級古蹟「林家古宅」，揉合中、西特色、保存過去萬華舊貌的古風風貌。屋頂更採用日本黑瓦，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭之細部設計精緻刻畫，邊品咖啡邊可感受瞭解萬華地區的人文歷史故事，別具風情。

星巴克台北「艋舺門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：02-2302-8643

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24號 & 26號

營業時間：周一~周五 7:00~21:30；周六~周日 7:30~21:30

6.新北市「鶯歌門市」

鶯歌門市外觀主要建材為紅磚融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。走進門市，門廊氛圍保留既有入口拱門，其兩側圓柱建材工法相當精緻。一樓客席區以「創造靜謐的空間」為主題，與當地職人合作，利用高溫陶瓷轉寫印刷技法，燒出Starbucks設計之圖騰；二樓梯間保留房屋舊有菱形窗格，引進自然光線，灑進後的光影層次交錯與穿透，與保有老房子磨石子地磚特色。

星巴克新北市「鶯歌門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：02-8677-3608

地址：新北市鶯歌區育英街67號

營業時間：周一~周五 7:00~21:00；周六~周日 7:00~22:00

7.新竹「新豐門市」

全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市。門市設計概念保留原本其車站大廳的意涵，靈感來自剪票口的概念，從大門入口一眼望去，可直接穿透到門市後門，並看到外側鐵路運行。整體門市以木棧板來包覆處理，在窗框的部分運用像火車上的窗戶一般，四角以弧型設計收邊；客席區部分，依車站概念設計而成長形的沙發座椅，透過光線投射在座位區的高牆上，有如在車站大廳中等待旅人歸來的溫暖等候。

星巴克新竹「新豐門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：03-557-1781

地址：新竹縣新豐鄉新興路202號

營業時間：周一~周日 7:00~22:00

8.雲林「虎尾門市」

虎尾門市保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體風貌，與虎尾合同廳舍、虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。虎尾合同廳舍為一棟鋼筋混凝土加強磚造的二層樓建築，為派出所與消防隊的聯合駐在點，虎尾合同廳舍規模中間有一突出的塔樓作用為觀測警報發生之用。位於一樓南側的門市正好為當時消防居專用空間，門市中還留下當時消防員出勤時使用的滑竿，是古蹟獨有的景色。

星巴克雲林「虎尾門市」。圖／星巴克提供 分享 facebook

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電話：05-633-8035

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段491號

營業時間：周一~周日 7:00~22:00