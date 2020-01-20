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新年「招桃花」一招必勝！迪奧藍星唇膏藏520、999密碼

2020-01-20 18:05聯合報 記者劉小川／台北即時報導

農曆年馬上到來，想在新年展現臉上的新光芒，當然要懂得好好打點自己，揮別過去的黯淡。法國彩妝保養品牌Dior迪奧，為了迎接新年，將經典的彩妝，推出2020年限量新色，還特別推薦多款必買唇膏，走春招桃花必買。

不敗口紅首推迪奧藍星唇膏，顯色、飽和、滋潤，特別推薦#422奶茶棕、#468玫瑰色調，一擦就能展現出優雅氣質，再搭配灰階色調的眼影，更凸顯妝感與氣質。

想要招桃花，或是歡慶情人節，藍星唇膏也推出「愛戀印記珍藏版#520」，轉出口紅，就會出現滿滿的「LOVE」，根本就是招桃花的首選，也適合男生買給女友。想要當個霸氣的女人，就不能錯過#999色號唇膏，一抹展現優雅與自信感，讓妳霸氣出場，也是象徵兩人愛情999。

迪奧癮誘超模巨星唇膏兼具水潤與保濕感，輕鬆好駕馭，新春有兩款限量新色，#664西瓜紅色，屬於較自然的色系；#528焦糖奶茶色，讓人更感覺溫柔與優雅，無論是疊擦、單擦，效果都很好看。

新色同樣也有眼影、腮紅，迪奧經典五色眼影有兩款新色盤，#037結合冷珊瑚橘、天空藍、粉藕色等中性色調，#897玫瑰木色色系是偏冷色調的「玫瑰木色」，超特別的嫩綠色用來點綴眼頭，打造整體妝容，更顯成熟、優雅。迪奧誘光眼影露也有藕粉的新色#760，讓新手容易駕馭。

走春拜年更需要絕美的腮紅，迪奧藍星訂製腮紅盤#534，全新暖珊瑚橘色調，輕刷雙頰，就算只單擦粉漾潤唇膏，也會顯得氣色好、健康有活力，讓公婆長輩一見妳就開心。

歡慶新年，1月底前，至迪奧全台指定專櫃，購買彩妝／香水單筆滿4千元，送享有「幸運新年禮盒包裝服務」；滿4,500元送2020迪奧幸運紅漆光美妝包、購買任2支迪奧唇膏送2020迪奧幸運紅唇膏袋。

迪奧藍星訂製腮紅盤 6.7g #534／1,700元。圖／Dior提供
迪奧藍星訂製腮紅盤 6.7g #534／1,700元。圖／Dior提供
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迪奧 2020年，幸運新年禮盒包裝。圖／Dior提供
迪奧 2020年，幸運新年禮盒包裝。圖／Dior提供
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迪奧藍星唇膏 愛戀印記珍藏版3.5g（左）#520、（右）#999／1,350元...
迪奧藍星唇膏 愛戀印記珍藏版3.5g（左）#520、（右）#999／1,350元。圖／Dior提供
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迪奧藍星唇膏，推出愛戀印記珍藏版。圖／Dior提供
迪奧藍星唇膏，推出愛戀印記珍藏版。圖／Dior提供
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2020迪奧幸運紅漆光美妝包。圖／Dior提供
2020迪奧幸運紅漆光美妝包。圖／Dior提供
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迪奧癮誘超模巨星唇膏 3.2g （左）#528、（右）#664／1,300元。圖...
迪奧癮誘超模巨星唇膏 3.2g （左）#528、（右）#664／1,300元。圖／Dior提供
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迪奧藍星唇膏，推出愛戀印記珍藏版。圖／Dior提供
迪奧藍星唇膏，推出愛戀印記珍藏版。圖／Dior提供
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迪奧誘光眼影露 6ml #760／1,250元。圖／Dior提供
迪奧誘光眼影露 6ml #760／1,250元。圖／Dior提供
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迪奧經典五色眼影7g（左）#037、（右）#897 ／2,450元。圖／Dior...
迪奧經典五色眼影7g（左）#037、（右）#897 ／2,450元。圖／Dior提供
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迪奧藍星唇膏3.5g （左）#442、（右）#468／1,300元。圖／Dior...
迪奧藍星唇膏3.5g （左）#442、（右）#468／1,300元。圖／Dior提供
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