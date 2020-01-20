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吉卜力21部經典上架Netflix 二月起回味天空之城、龍貓

2020-01-20 17:18聯合報 記者黃筱晴／即時報導

Netflix將從二月起陸續上架吉卜力工作室旗下21部經典動畫電影。圖／Netf...
Netflix將從二月起陸續上架吉卜力工作室旗下21部經典動畫電影。圖／Netflix提供
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Netflix今宣布將從2月1日起於平台陸續上架21部日本動畫界泰斗「吉卜力工作室」旗下經典電影作品，為配合全球發行（美國、加拿大、日本地區除外），Netflix更是首次為吉卜力工作室的精彩作品添上28種字幕及20種配音，讓全球各地的影迷都可以用自己熟悉的語言，回味這些備受喜愛、歷久彌新的經典之作。

吉卜力工作室動畫製作人鈴木敏夫表示，「時至今日，電影能透過不同管道接觸各式觀眾，在聽到影迷們的心聲後，我們決定要將這些工作室的作品帶到串流平台，希望全球各地觀眾能藉此發掘吉卜力的動畫世界。」

Netflix將從2月、3月、4月，陸續上線包括曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片的《神隱少女》，以及《天空之城》、《龍貓》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《借物少女艾莉緹》、《輝耀姬物語》、《霍爾的移動城堡》等，將感動影迷長達35年的經典動畫推廣到全球各地。

吉卜力工作室作品於 Netflix 的上線時程：

2020年2月1日：《天空之城(1986)》、《龍貓》(1988)、《魔女宅急便》(1989)、《兒時的點點滴滴》(1991)、《紅豬》(1992)、《海潮之聲》(1993)、《地海戰記》(2006)

2020年3月1日：《風之谷》 (1984)、《魔法公主》 (1997)、《隔壁的山田君》 (1999)、《神隱少女》 (2001)、《貓的報恩》 (2002)、《借物少女艾莉緹》 (2010)、《輝耀姬物語》 (2013)

2020年4月1日：《平成狸合戰》 (1994)、《心之谷》(1995)、 《霍爾的移動城堡》、 (2004)、《崖上的波妞》 (2008)、《來自紅花坂》 (2011)、《風起》 (2013)、《回憶中的瑪妮》 (2014)

動畫吉卜力

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