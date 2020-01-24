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7-ELEVEN公益募款攜手中華聖母 關注老老照顧問題

2020-01-24 10:00聯合新聞網 聯合數位文創

農曆年將至，7-ELEVEN公益募款第一季的愛心大使「黃阿瑪」、統一超商公共事務...
農曆年將至，7-ELEVEN公益募款第一季的愛心大使「黃阿瑪」、統一超商公共事務部部長李至和、中華聖母基金會董事長陳美惠修女，到嘉義縣水上鄉99歲黃姓婦人家關懷，送禮盒及花束，祝福阿嬤「健康呷百二！」
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嘉義已蟬連13年成為全台「老年人口比例」的首位，被皺紋淹沒的嘉義充滿老、苦、窮，面對老化、少子化及青壯人口嚴重外流等3重衝擊，更因當地資源不足及家庭支持系統斷層，讓雙失老老照顧家庭問題雪上加霜！2020年7-ELEVEN「把愛找回來」第一季公益募款再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫全面性照顧嘉義長輩，在農曆年節前更舉辦愛心送暖活動，透過7-ELEVEN把愛找回來的募款經費，以及7-ELEVEN線上購物中心ibon mart的協助，準備275箱適合長輩的物資禮盒，期望老老照顧家庭也能吃飽、穿暖過好年。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款今年已是第6年關注弱勢長輩議題，自2014年起透過門市零錢捐協助弱勢長輩改善生活，累計至今攜手超過7家公益團體，推動老年相關服務、關懷近600萬人次。今年第一季公益募款與天主教中華聖母基金會攜手合作，於13日在嘉義水上一戶老老照顧家庭的祖厝平房舉辦第一季公益募款起跑活動，活動特別邀請一日活動暖心大使-曾莞婷偕同天主教中華聖母數名社工，幫行動不便的99歲的黃李阿嬤與經常需要回診拿藥、身體狀況不佳的61歲黃大哥，一起幫他們大掃除、準備圍爐菜餚，讓長輩們提前度過溫馨的歲末年節。

此外，活動當天更特別邀請為7-ELEVEN第一季公益募款量身規劃獨特造型零錢捐袋、擁有廣大粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」擔任公益愛心大使，一起到長輩家中關懷送暖，送上豐富的物資和美麗花束，祝福99歲的阿嬤健康呷百歲。

募款嘉義愛心

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