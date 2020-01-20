眼鏡概念店glasstique進駐A13 首創駐點專業視光檢查

旗下擁有多個代理與自營眼鏡品牌的香港溥儀集團，看好台灣市場，再度引進眼鏡概念店glasstique。這也是繼微風南山的Linda Farrow、溥儀眼鏡、Gentle Monster後，品牌在台開出的第四間大店，還結合德國蔡司眼鏡（Zeiss）在店中提供專屬驗光及視光檢查，顛覆台灣光學眼鏡產業。

成為近期話題熱點的遠東信義A13又有全台唯一的品牌專賣店進駐，來自香港溥儀集團旗下坐擁70多個設計師與流行名牌的眼鏡概念店glasstique正式登台。利用雲石花紋及灰白色作為店鋪基調，配以綠色植物增添自然舒適氛圍，營造出寬敞明亮的空間感及透明感，建構新形象。還首創台灣第一間擁有蔡司眼鏡專業視光師駐點的專賣店，可按個人需要及眼睛狀況作出檢查，消費者將可得到精準度數和眼睛健康狀態，及早助人偵測及預防早期眼疾，並提供日常用眼建議，落實個人化的眼鏡服務。