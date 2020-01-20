眼鏡概念店glasstique進駐A13 首創駐點專業視光檢查
旗下擁有多個代理與自營眼鏡品牌的香港溥儀集團，看好台灣市場，再度引進眼鏡概念店glasstique。這也是繼微風南山的Linda Farrow、溥儀眼鏡、Gentle Monster後，品牌在台開出的第四間大店，還結合德國蔡司眼鏡（Zeiss）在店中提供專屬驗光及視光檢查，顛覆台灣光學眼鏡產業。
成為近期話題熱點的遠東信義A13又有全台唯一的品牌專賣店進駐，來自香港溥儀集團旗下坐擁70多個設計師與流行名牌的眼鏡概念店glasstique正式登台。利用雲石花紋及灰白色作為店鋪基調，配以綠色植物增添自然舒適氛圍，營造出寬敞明亮的空間感及透明感，建構新形象。還首創台灣第一間擁有蔡司眼鏡專業視光師駐點的專賣店，可按個人需要及眼睛狀況作出檢查，消費者將可得到精準度數和眼睛健康狀態，及早助人偵測及預防早期眼疾，並提供日常用眼建議，落實個人化的眼鏡服務。
不僅如此，glasstique隨著正式登台，還到帶來了多個獨家眼鏡品牌銷售，包括由藝人吳建豪創立的潮牌xVESSEL，今年品牌更首度推出眼鏡配飾。日本百年國寶級手工眼鏡Masunaga特別為溥儀眼鏡所打造的限定系列、德國品牌ic! berlin首次攜手合作推出的聯名系列，以及二月中旬將上市以傳統文化為靈感來源的ic! berlin全新港台限量系列，提供消費者更多與眾不同的選擇。
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