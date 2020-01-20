2020秋冬巴黎男裝周／楊洋、姜東昊dunhill大秀同場比帥 Paul Smith慶祝50周年向經典致敬

中國男星楊洋身穿dunhill春季新裝現身品牌巴黎大秀現場。圖／dunhill提供 分享 facebook

2020秋冬巴黎男裝周來到尾聲，兩大英國品牌dunhill與Paul Smith壓軸登場，這一次仍有中國男星楊洋、竇驍和韓國男團NU’EST成員姜東昊（Baekho）捧場，讓大秀也充滿了話題性。

韓國男團NU’EST成員姜東昊身穿dunhill春季新裝現身品牌巴黎大秀現場。圖／dunhill提供 分享 facebook

延續去年6月邀請了陳立農、韓星金材昱擔任看秀嘉賓後，dunhill的2020秋冬系列也找來楊洋與韓國男團NU’EST成員姜東昊替大秀增添話題。兩人分別穿上品牌春季新裝現身同場比帥，特別是楊洋的黑、白色穿搭加上俐落短髮造型，直接讓服裝秀變成了追星現場。這一季是dunhill創意總監Mark Weston的第五季作品，他提到「2020秋冬系列更接近於是過往幾個系列的集合」，對比仍是他在創作時的主軸，於是能在這系列中見到西裝打破傳統，剪裁設計既嚴謹又活潑。翻領夾克配上束帶，巧妙地玩起束縛遊戲。同時裁剪本身的概念被解構，將內裡外穿，細節製作工藝也被極力推崇，呈現出對於解構主義的新詮釋。

韓國男團NU’EST成員姜東昊身穿dunhill春季新裝現身品牌巴黎大秀現場。圖／dunhill提供 分享 facebook

Paul Smith上一季選在巴黎「紅磨坊」所在地的劇場辦秀，此次為了慶祝品牌建立五十周年，找來英國演員伊恩麥克連、中國男星竇驍成為頭排的看秀嘉賓。Paul Smith再次為經典輪廓打造嶄新面貌，重新詮釋品牌歷年來的印花與造型，像是經典的雙排釦羊毛大衣運用對比色系縫線與毛邊收邊處理，以修身剪裁向七〇年代致敬。而且已經停產的印花也煥然一新，在2020秋冬系列中重新回歸，配上天藍色、赤陶色和水泥灰等大地色系渲染整體色調，為整個系列增添活力。此外，具有英倫風情的格紋和千鳥格正裝，也透過義大利布料表現輕巧柔韌，展現重塑精神。

韓國男團NU’EST成員姜東昊身穿dunhill春季新裝現身品牌巴黎大秀現場。圖／dunhill提供 分享 facebook

韓國男團NU’EST成員姜東昊身穿dunhill春季新裝現身品牌巴黎大秀現場。圖／dunhill提供 分享 facebook

精緻剪裁的變化凸顯了dunhill的品牌特色，也是創意總監Mark Weston的一貫手法。圖／dunhill提供 分享 facebook

傳統的男裝面料在dunhill的秋冬系列中被重新詮釋，創意總監Mark Weston賦予了Oversized的剪裁，年輕化不少。圖／dunhill提供 分享 facebook

具有光澤感的各色長褲貫穿dunhill的2020秋冬系列男裝，成為主要單品。圖／dunhill提供 分享 facebook

中國男星竇驍（左）與英國演員伊恩麥克連，一同成為Paul Smith秋冬大秀的嘉賓。圖／摘自微博 分享 facebook

停產的印花也煥然一新，在2020秋冬系列中重新回歸，像是在東京之旅中所發現的義大利麵食物模型，透過相片轉印技術呈現於服裝上。圖／藍鐘提供 分享 facebook