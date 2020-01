時尚鞋履品牌Jimmy Choo今年攜手韓國頂級造型師YK Jeong(鄭潤基)推出聯名系列「The Highlighted」,以亮眼的色系配上搶眼的透視材質打造多鞋款,也因為YK Jeong的身分,眾多韓國明星與時尚達人都相挺他的設計,不只紛紛出席日前首爾所舉行的發布派對,私服造型也不吝於大秀「The Highlighted」穿搭。

YK Jeong與Jimmy Choo這次推出三種合作鞋款,除了首波宣傳就曝光的以經典運動鞋DIAMOND之外,還有高跟鞋LOVE,以及低跟樂福鞋BLOAFER。LOVE鞋跟部分以透明融合螢光元素,前衛又俐落,像是冰磚一樣夢幻,無論從哪個角度看都非常搶鏡。BLOAFER則是主打方正鞋身,復古典雅的線條搭配鑽飾或珠釦元素,簡約時尚又百搭。