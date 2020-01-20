親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45聯合報 記者魏妤庭／即時報導

主打視覺系港點，以中菜為招牌的唐點小聚，看準東區商圈潛力及人潮，2018年選在市民大道開設首店。儘管去（2019）年東區名店紛紛吹起熄燈號，唐點小聚仍屹立不搖，原以為挺過東區商圈沒落，但不料2020年初便傳出關店消息。消息一出，有不少客人感到惋惜，但所幸去年中才開的美麗華店還在，想吃還有機會。

唐點小聚於2018年由欣葉集團引進，看準東區商圈的人潮及商機，選在市民大道開設首店市民店，主打摩登港點中菜，初來台就以各種網美系美食，符合現代人手一機，吃飯相機先食的趨勢，再加上味道符合台灣人口味，因此，吸引許多客人上門用餐。之後又再趁勝追擊，於去年中進駐大直商圈，開設美麗華店。

隨著東區商圈逐漸沒落，人潮逐漸朝向信義商圈轉移，也連帶使得東區商圈的既有店家生意苦哈哈，因而在去年掀起一陣東區店家收店潮。同在東區商圈的唐點小聚，雖挺過了2019年，但在2020年初終究挺不住，於1月17日在唐點小聚的官方粉絲專頁，宣布市民店即將在1月31日收店。

消息一出，有民眾受訪表示，因住在市民店附近，每兩星期就會到唐點小聚用餐，可說是常客，直到近日家人去電預約2月用餐，才得知營業結束消息。同時，該名民眾也提到，唐點小聚的定價不貴，加上「沒地雷菜」，得知要關店消息相當傷心。但對於關店消息，似乎也不算太過意外，因為假日前往用餐，不論是中午或晚餐，也從未見到滿店情況。

針對關店消息，欣葉集團表示，市民店關閉是營運調整，未來主力會放在美麗華店，若有適合的店面，未來也會評估後再開店。此外，美麗華店之後也會再針對產品及行銷調整，等待確定相關內容後，會再一次對外公布。

唐點小聚市民店即將在1月31日結束營業，對此，唐點小聚在官方粉絲專頁舉行抽獎活動，只要1月底前前往市民店用餐，就會獲贈「相約美麗華」兌換券。另現在分享在市民店用餐照片，會在2月3日選出5位粉絲，送蟹肉啤梨果、網皮鮮蝦腸粉、XO炒粉絲、時令燉湯4選1兌換券4張，只要4人同時到美麗華店用餐，就可以一次用4張。

唐點小聚去年中才到美麗華開設第二家店。圖／本報系資料照
唐點小聚去年中才到美麗華開設第二家店。圖／本報系資料照
分享
唐點小聚市民店僅開到1月底。圖／摘自唐點小聚粉絲專頁
唐點小聚市民店僅開到1月底。圖／摘自唐點小聚粉絲專頁
分享
唐點小聚主打視覺系港點。圖／唐點小聚提供
唐點小聚主打視覺系港點。圖／唐點小聚提供
分享

東區

延伸閱讀

「2020台灣年味在台北」活動開跑！　迪化街...

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

通勤族注意！年底活動多 多班公車改道、取消靠...

美麗華300秒跨年煙火秀 演唱會美食趴迎接...

北市瘋耶誕！滿城燈海美翻 東區商圈、自來水園...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

馬卡龍粉色款大集合！香奈兒新包擄獲夢幻少女心

2020-01-20 13:48

2020秋冬巴黎男裝周／楊洋、姜東昊dunhill大秀同場比帥 Paul Smith慶祝50周年向經典致敬

2020-01-20 16:03

鞋跟像冰塊 韓藝瑟、李聖經搶穿Jimmy Choo最新聯名鞋

2020-01-20 16:00

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

靖娟統計兒童誤食事故報導 近三年明顯攀升

2020-01-20 13:29

新春福袋首選「高cp值組合」 網友推爆：拿一項就回本

2020-01-20 13:15

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

Q到炸！雪肌粹與哆啦A夢合推聯名款　全球限定地點開賣

2020-01-20 12:09

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

優質系／藝術加科學的人生哲學 許華仁 用巧克力說台灣故事

2020-01-20 01:33

2020秋冬巴黎男裝周／HERMES幾何力量 調出秋冬暖色

2020-01-19 23:44

壺雕大師李崑源父子 桃源映壺展多元

2020-01-19 19:18

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

巴黎時裝周／沉穩溫暖 愛馬仕秋冬展現幾何力量

2020-01-19 17:07

礁溪泡湯配暖味／兆品初食軒 燒臘烤鴨佐茶香

2020-01-19 12:09

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

礁溪泡湯配暖味／寒沐川薈 百年椒麻蘭陽風

2020-01-19 12:06

礁溪泡湯配暖味／晶泉三燔 海陸嘗鮮伴蔬食

2020-01-19 12:03

人蔘+靈芝+赤松！韓國雪花秀超頂級抗老保養品終於登台

2020-01-19 12:01

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

飛釜山600元！釜山航空新年大促銷1月20日開賣

2020-01-19 11:03

不只有兩種肩背帶！Loewe人氣包變迷你 連楊丞琳都好愛

2020-01-19 10:43

安倍安人與內田江美聯袂高市文化中心展出

2020-01-19 10:24

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

HERMES簡約設計 嗅出青春氣息

2020-01-18 23:37

網購7天鑑賞期 不是產品試用期

2020-01-18 23:27

網購退貨加收整新費 糾紛不少

2020-01-18 23:23

易雅居建築攝像 融入義式奢華

2020-01-18 23:18

50周年 日系男裝品牌DURBAN聯名浮世繪 王陽明帥氣撐場

2020-01-18 21:29

巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

2020-01-18 20:19

逛街同時遛小孩 網美系「建築樂園」進駐華泰名品城

2020-01-18 20:14

巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09

法國凱薩電影獎晚宴 瑪莉詠柯蒂亞美戴CHANEL優雅出席

2020-01-18 17:47

2月29日壽星看過來！同桌吃飯全部5折 飯Bar慶生超狂

2020-01-18 17:35

6公尺初號機、彩繪電車！新世紀福音戰士展 粉絲必去

2020-01-18 15:31

過年前搶買氣！屈臣氏推「限量面膜護照」、日藥本舖滿額送刮刮卡

2020-01-18 14:50
看更多

熱門文章

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

2020-01-20 15:07

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

2020-01-19 22:27

12隻黑面琵鷺倒臥嘉義布袋沙灘 7死5急救中

2020-01-19 19:40

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

每日星座運勢／摩羯信心滿愛情大吉 投資的好時機

2020-01-20 00:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

20日起回溫 大年初一再變天

2020-01-19 17:26

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

2020-01-20 13:27

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

2020-01-20 14:11

春節期間屏東從南到北都有活動 可能塞車地點是這裡

2020-01-19 18:05

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15

影／黃金獵犬學健身 跟著主人狂踩空中腳踏車

2020-01-19 18:02

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top