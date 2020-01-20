東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

主打視覺系港點，以中菜為招牌的唐點小聚，看準東區商圈潛力及人潮，2018年選在市民大道開設首店。儘管去（2019）年東區名店紛紛吹起熄燈號，唐點小聚仍屹立不搖，原以為挺過東區商圈沒落，但不料2020年初便傳出關店消息。消息一出，有不少客人感到惋惜，但所幸去年中才開的美麗華店還在，想吃還有機會。

唐點小聚於2018年由欣葉集團引進，看準東區商圈的人潮及商機，選在市民大道開設首店市民店，主打摩登港點中菜，初來台就以各種網美系美食，符合現代人手一機，吃飯相機先食的趨勢，再加上味道符合台灣人口味，因此，吸引許多客人上門用餐。之後又再趁勝追擊，於去年中進駐大直商圈，開設美麗華店。

隨著東區商圈逐漸沒落，人潮逐漸朝向信義商圈轉移，也連帶使得東區商圈的既有店家生意苦哈哈，因而在去年掀起一陣東區店家收店潮。同在東區商圈的唐點小聚，雖挺過了2019年，但在2020年初終究挺不住，於1月17日在唐點小聚的官方粉絲專頁，宣布市民店即將在1月31日收店。

消息一出，有民眾受訪表示，因住在市民店附近，每兩星期就會到唐點小聚用餐，可說是常客，直到近日家人去電預約2月用餐，才得知營業結束消息。同時，該名民眾也提到，唐點小聚的定價不貴，加上「沒地雷菜」，得知要關店消息相當傷心。但對於關店消息，似乎也不算太過意外，因為假日前往用餐，不論是中午或晚餐，也從未見到滿店情況。

針對關店消息，欣葉集團表示，市民店關閉是營運調整，未來主力會放在美麗華店，若有適合的店面，未來也會評估後再開店。此外，美麗華店之後也會再針對產品及行銷調整，等待確定相關內容後，會再一次對外公布。