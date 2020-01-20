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三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

台日關係升溫，日本觀光客大量來台觀光，也帶動日本企業投資台灣的意願，標的從大型飯店到暢貨OUTLET都是，三井不動產集團林口及台中港後，宣布進軍南台灣，將在台南高鐵站旁打造台灣第3個據點，預計分兩階段開幕，第一階段約有160店進駐，預定2022年開幕。

這幾年台灣OUTLET市場蓬勃發展，日本三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港開幕後，確定將在台南打造在台的第3座MITSUI OUTLET PARK台南。

MITSUI OUTLET PARK台南緊鄰台南高鐵站，業者看好周圍距離約1小時車程範圍內所能觸及的人口數約有600萬，加上台南向來是美食、古蹟等觀光熱點，每年可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。除了交通優勢，本案更鄰近甫啟用的「沙崙智慧綠能科學城」，包含有台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等計畫，後勢發展值得期待。

MITSUI OUTLET PARK台南預定分為二階段開發，第一階段將約有160店，預定2022年開幕；第二階段預定2025年開幕，屆時可望達到約220店，成為台南都市圈最大OUTLET商圈。

而日本三井不動產集團也持續投資台灣，除OUTLET事業，今年還將在台北忠孝新生捷運商圈開出全台首家的「三井花園飯店」，緊接著還有2022年在中山忠孝商圈開幕的三井花園飯店第2家分館。

日本三井不動產集團將在台南打造在台的第3座MITSUI OUTLET PARK台...
日本三井不動產集團將在台南打造在台的第3座MITSUI OUTLET PARK台南。圖／三井不動產集團提供
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日本三井不動產集團MITSUI OUTLET PARK進軍台南，今日舉行動土典禮...
日本三井不動產集團MITSUI OUTLET PARK進軍台南，今日舉行動土典禮。圖／三井不動產集團提供
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高鐵林口台日關係

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