莎莉賽隆秀腹肌 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，簡稱SAG）登場，盤點本屆紅毯上眾女星的造型不只色系相仿，連剪裁也都非常類似，比起日前的金球獎更能嗅出新一年的流行趨勢。貼身的極簡線條大受歡迎，即便可能搭配高調誇張的裝飾細節像是巨型蝴蝶結、亮片、水晶元素等，基本上還是以能夠展現身材曲線的剪裁為主，配色方面則偏好基本色調白、黑、深藍。

可能是呼應今年Pantone年度色「經典藍」帶起的藍色潮流，像是妮可基嫚、芮妮齊薇格不約而同分別以藍色Michael Kors亮片裝飾禮服、Maison Margiela立體剪裁禮服出席，無論是荷葉邊抓皺裙飾或胸前宛如摺紙藝術的堆疊處理，都讓兩人的造型更特殊亮眼。

莎莉賽隆選穿了Givenchy高級訂製服，上身bling bling的俐落剪裁配上正面開高衩的貼身裙，優雅摩登又不失性感，還秀出一節腹肌。珍妮佛安妮斯頓則是以Dior的白色垂墜禮服現身，同樣展顯極簡魅力。她與前夫布萊德彼特還在後台留下同框畫面，讓許多曾經迷戀這對明星夫妻的粉絲驚訝又驚喜，也成為這場典禮的話題之一。瑪格羅比以香奈兒格紋蛋糕裙現身，交叉領的設計配上皮穿鍊腰帶率性又帥氣。