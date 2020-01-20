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莎莉賽隆秀腹肌 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05聯合報 記者吳曉涵／即時報導

美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，簡稱SAG）登場，盤點本屆紅毯上眾女星的造型不只色系相仿，連剪裁也都非常類似，比起日前的金球獎更能嗅出新一年的流行趨勢。貼身的極簡線條大受歡迎，即便可能搭配高調誇張的裝飾細節像是巨型蝴蝶結、亮片、水晶元素等，基本上還是以能夠展現身材曲線的剪裁為主，配色方面則偏好基本色調白、黑、深藍。

可能是呼應今年Pantone年度色「經典藍」帶起的藍色潮流，像是妮可基嫚、芮妮齊薇格不約而同分別以藍色Michael Kors亮片裝飾禮服、Maison Margiela立體剪裁禮服出席，無論是荷葉邊抓皺裙飾或胸前宛如摺紙藝術的堆疊處理，都讓兩人的造型更特殊亮眼。

莎莉賽隆選穿了Givenchy高級訂製服，上身bling bling的俐落剪裁配上正面開高衩的貼身裙，優雅摩登又不失性感，還秀出一節腹肌。珍妮佛安妮斯頓則是以Dior的白色垂墜禮服現身，同樣展顯極簡魅力。她與前夫布萊德彼特還在後台留下同框畫面，讓許多曾經迷戀這對明星夫妻的粉絲驚訝又驚喜，也成為這場典禮的話題之一。瑪格羅比以香奈兒格紋蛋糕裙現身，交叉領的設計配上皮穿鍊腰帶率性又帥氣。

史嘉蕾喬韓森穿上Armani綠色深V禮服展現姣好的S型身材曲線，珍妮佛洛佩茲則以Georges Hobeika的黑色禮服展現女孩與熟女韻味，背後的大蝴蝶結夢幻華麗，而低胸的落肩設計又火辣性感。蘇菲特納、露琵塔尼詠歐和蜜雪兒威廉斯、米莉芭比布朗都選穿LV，分別以嬌豔的桃紅、花卉元素和經典黑、超特殊的蓬裙褲裝展現品牌多變風格。星二代瑪雅霍克選擇Saint Laurent曳地薄紗禮服，達柯塔芬妮以Valentino腰間鏤空珠飾薄紗禮服展現復古奢華。瑞絲薇絲朋穿Celine黝黑色珠綴高級訂製禮服，類似「盔甲式」的設計也非常搶眼。

米莉芭比布朗選穿LV訂製蓬裙褲裝。圖／摘自Saipagesix.com
米莉芭比布朗選穿LV訂製蓬裙褲裝。圖／摘自Saipagesix.com
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史嘉蕾喬韓森穿上Armani綠色深V禮服展現姣好的S型身材曲線。圖／摘自enew...
史嘉蕾喬韓森穿上Armani綠色深V禮服展現姣好的S型身材曲線。圖／摘自enews
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珍妮佛洛佩茲則以Georges Hobeika的黑色禮服展現女孩與熟女韻味，背後...
珍妮佛洛佩茲則以Georges Hobeika的黑色禮服展現女孩與熟女韻味，背後的大蝴蝶結夢幻華麗，而低胸的落肩設計又火辣性感。圖／摘自IG
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珍妮佛安妮斯頓與前夫布萊德彼特還在後台留下同框畫面，成為這場典禮的熱門話題之一。...
珍妮佛安妮斯頓與前夫布萊德彼特還在後台留下同框畫面，成為這場典禮的熱門話題之一。圖／摘自magviral.com
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芮妮齊薇格穿Maison Margiela立體剪裁禮服。fashionsizzl...
芮妮齊薇格穿Maison Margiela立體剪裁禮服。fashionsizzle.com
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露琵塔尼詠歐穿LV印花裙。圖／摘自IG
露琵塔尼詠歐穿LV印花裙。圖／摘自IG
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蘇菲特納也穿LV。圖／摘自huffpost.com
蘇菲特納也穿LV。圖／摘自huffpost.com
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莎莉賽隆選穿了Givenchy高級訂製服，上身bling bling的俐落剪裁配...
莎莉賽隆選穿了Givenchy高級訂製服，上身bling bling的俐落剪裁配上正面開高衩的貼身裙，優雅摩登又不失性感，還秀出一節腹肌。圖／摘自enews
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珍妮佛安妮斯頓則以Dior的白色垂墜禮服現身，展顯極簡魅力。圖／摘自POPSUG...
珍妮佛安妮斯頓則以Dior的白色垂墜禮服現身，展顯極簡魅力。圖／摘自POPSUGAR
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瑪格羅比以香奈兒格紋蛋糕裙現身，交叉領的設計配上皮穿鍊腰帶率性又帥氣。圖／摘自f...
瑪格羅比以香奈兒格紋蛋糕裙現身，交叉領的設計配上皮穿鍊腰帶率性又帥氣。圖／摘自fashionsizzle.com
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瑞絲薇絲朋穿Celine黝黑色珠綴高級訂製禮服，類似「盔甲式」的設計也非常搶眼。...
瑞絲薇絲朋穿Celine黝黑色珠綴高級訂製禮服，類似「盔甲式」的設計也非常搶眼。圖／Celine By Hedi Slimane提供
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妮可基嫚穿藍色Michael Kors亮片裝飾禮服。圖／摘自IG
妮可基嫚穿藍色Michael Kors亮片裝飾禮服。圖／摘自IG
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蜜雪兒香奈兒

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