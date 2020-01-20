金色三麥也賣年菜 佛跳牆、麻油雞飯有獨家美味

威秀影城MUVIE CINEMAS與「金色三麥生鮮鏈」中心合作，直送限定餐點，在觀賞電影之餘，還能大啖金色三麥的獨家美味。同時，為迎接除夕圍爐金色三麥餐廳今年還特別推出「2020鍋好年」，兩款年節必備料理，以及三款全新鍋物湯底。

金色三麥指出，今年年菜組合首推必吃的「魚躍龍門佛跳牆」，堅持一甕一份慢蒸出細活，精心燉熬的金華火腿老母雞高湯，大手筆加入珠干貝、蹄花、排骨、魚皮等高級食材，湯頭清澈卻富含層次，也採小份量的包裝可以自由依照人數彈性料理，再也不用擔心吃不完的年菜塞滿冰箱。

另，還有「一鳴驚人麻油雞飯」，考驗的是主廚掌握火侯的力度，以小火煸出麻油的風味，散發出陣陣誘人香氣，再加入嚴選珠干貝、香菇、栗子和雞肉，堆疊出多層次的豐富口感。

自即日起至1月24推出優惠，只要購買「魚躍龍門佛跳牆」或「一鳴驚人麻油雞飯」任一餐點，即可以超低價99元加購指定鍋底。

美味鍋底包括：麻辣控必嘗的「紅面關公煮麻辣鍋」辣得有層次，香得有餘韻，以燈籠椒和青花椒為首，再加上20多種中藥材入湯，口感香醇不辣口。還有酸菜控必試的「酸白菜富貴鍋」慢火細熬，帶出豬大骨與蔬菜的香醇濃郁，酸中帶甘的滋味更能襯托出肉片的鮮甜。以及海鮮控必吃的「蝦皇暹羅浴鍋」取自泰式經典冬蔭功風味，以香茅、南薑、檸檬葉為基底，添加少許椰奶使湯底口感更為溫潤，酸酸辣辣的湯頭燉煮海鮮超對味。