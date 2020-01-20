美系保養品換紅色限量新裝拜年 雅頓創品牌百年來首例

歡慶2020農曆春節到來，近來不少美妝品牌紛紛換上喜氣洋洋的紅色節慶限量新裝，其中紐約百年經典美妝保養品牌伊麗莎白雅頓1月起限量上市的「超進化黃金導航膠囊-新春限定紅運版」，還是品牌創立百年來首次推出春節限定版商品。

伊麗莎白雅頓指出，「超進化黃金導航膠囊」前身為1990年推出的「時空膠囊」，不僅是美妝界首創的單顆膠囊劑型保養，2007年再升級推出「黃金導航膠囊」，狂賣逾7.3億顆，2017年則再推出現行版「超進化黃金導航膠囊」。

2020年開春，伊麗莎白雅頓首次為黃金膠囊穿上喜氣新衣，推出農曆新年限量版「超進化黃金導航膠囊-新春限定紅運版」，以大氣奢華的紅色外盒作為主設計。

同時，這次伊麗莎白雅頓還特地邀請駐點紐約，來自澳洲墨爾本的靜物攝影大師Greg Delves，操刀一系列的春節主題產品視覺拍攝。

伊麗莎白雅頓指出，過去20年，Greg Delves的攝影作品遍及全球藝廊及展覽，也曾與許多國際知名的時尚刊物合作。對於光影見解獨到，他的創作靜靜地展現建築藝術、靜物與人物之美，成功注入獨一無二的藝術價值與商業價值。此次亦邀請品牌亞太區代言人張鈞甯一起入鏡，拍攝春節形象廣告，共同賀新年。