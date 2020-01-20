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新春福袋首選「高cp值組合」 網友推爆：拿一項就回本

2020-01-20 13:15聯合新聞網 綜合報導

農曆春節將至，民眾在外不時可以感受到濃濃的年節氣氛。新北市政府廣場舉辦的年貨市集...
農曆春節將至，民眾在外不時可以感受到濃濃的年節氣氛。新北市政府廣場舉辦的年貨市集上，孩子們拿著剛購買到的福袋臉上洋溢開心的笑容。圖與文／林澔一
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因應年節將近，不少商家推出各式春節福袋，就有網友表示原本想購買超商福袋，但因為商品並不合期待，因此轉為鎖定平價的美妝福袋及單價較高的百貨公司福袋，他更指出，這類福袋只要拿回一項就會回本。

一位網友在「Ptt WomenTalk」板上發文表示，今年原本想購買便利商店的福袋，但福袋內的商品不符合他的預期，因此原po轉而鎖定購買「一定能回本」的福袋，如平價的美妝福袋及單價較高的百貨公司福袋。

而原po針對福袋系列商品也事先做出分析。他指出，食品類99元福袋因零食單價偏低不太划算，所以不會列入考慮名單，而美妝系列則有店家推出199元的福袋，因彩妝品或面膜本身價格不低，拿回一項就會回本，相比之下cp值會比較高，也較吸引原po，另外百貨公司福袋雖要排隊而且單價也高，但若因此抽到一床棉被或小家電就也心滿意足了。

文章一出，就有網友回應「寶雅的昨天省錢版有看到，美妝的感覺可以買」、「想買美妝福袋，感覺有分類比較可以拿到想要的」、「每年都排百貨公司的，感覺獎品比較好」，但也有人指出，「全家不是還不錯嗎，我有朋友中掃拖機器人和WG一年會籍」，不過也有網友認為，「超商每次買，每次後悔」、「有買全家但拿到的零食都不愛」。

福袋春節

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