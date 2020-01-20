過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝
滴雞精近年來成為民眾進補新寵，由於主打能讓老人家、孕婦、考生，甚至是忙碌的上班族隨時隨地補充元氣，因而大受歡迎。但滴雞精真的比較營養嗎？食藥署「食藥好文網」提醒大家，不論是滴雞精、雞精或是雞湯，主要成分就是蛋白質。
可苡營養諮詢中心營養師黃苡菱指出，雞肉原本是大分子蛋白質，經由蒸煮滴出成湯後，變成小分子的胺基酸，因此，不必再經過腸胃道漫長的消化過程，身體也能輕鬆吸收胺基酸，所以許多人一喝下滴雞精，往往會有元氣大增的感覺。
滴雞精產品加工製程大致包括清洗、蒸煮、過濾去油，然後充填包裝。傳統雞精通常是將食材隔水熬煮後再經過真空濃縮；而滴雞精加熱過程不加水，收集到的滴出液體也沒有再經濃縮處理，氣味與口感和一般雞湯比較接近。
無論是傳統雞精或滴雞精，經過高溫高壓滅菌之後可以常溫保存，但口感可能多少會受到影響，所以，有些滴雞精產品仍維持冷凍保存。提醒大家，可別以為產品放冷凍庫就能夠保存非常久，從食品安全的角度考量，還是在保存期限之前盡快喝完比較好。更何況，滴雞精若擺太久，風味也會逐漸流失。
購買包裝滴雞精時，應該詳讀產品說明，看看該產品不適合食用的族群有哪些，或者需要注意哪些保存條件等等，像是有些產品強調低鈉，往往鉀含量偏高，不適合給腎臟病患者飲用。
此外，還有一種購買滴雞精的管道是委請肉品攤商或店家製作，建議多觀察食材保存環境、加熱器具是否乾淨衛生。若是想自製滴雞精，可以將雞隻洗淨後放入鍋中，隔水蒸煮一小時，起鍋後撈去表面油脂。不加任何調味，嚐起來更加清爽無負擔。
黃苡菱認為，虛弱的人想要真正補充體力，仍然必須攝取足夠蛋白質才行。一般人每天喝1～2包（150cc以下）滴雞精是可以的，但是不建議以下4類族群天天喝：
1.慢性腎臟病患者：由於雞精內含豐富鉀離子與蛋白質，可能加重腎臟負擔。
2.高血壓患者：有些滴雞精或雞精含鈉量偏高，可能造成血壓升高。
3.痛風患者：滴雞精或雞精屬普林類食品，可能導致尿酸升高，不利於痛風控制。
4.楓糖尿症患者：此種罕見疾病無法代謝支鏈胺基酸，滴雞精或雞精內所含胺基酸可能導致疾病惡化。
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