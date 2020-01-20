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過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15聯合報 記者魏忻忻／台北即時報導

食藥署指出，想要真正補充體力，仍然必須攝取足夠蛋白質。不建議慢性腎臟病高血壓痛風...
食藥署指出，想要真正補充體力，仍然必須攝取足夠蛋白質。不建議慢性腎臟病高血壓痛風及楓糖尿症患者天天喝滴雞精或雞精相關健康食品。圖／食藥署提供
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雞精近年來成為民眾進補新寵，由於主打能讓老人家、孕婦、考生，甚至是忙碌的上班族隨時隨地補充元氣，因而大受歡迎。但滴雞精真的比較營養嗎？食藥署「食藥好文網」提醒大家，不論是滴雞精、雞精或是雞湯，主要成分就是蛋白質。

可苡營養諮詢中心營養師黃苡菱指出，雞肉原本是大分子蛋白質，經由蒸煮滴出成湯後，變成小分子的胺基酸，因此，不必再經過腸胃道漫長的消化過程，身體也能輕鬆吸收胺基酸，所以許多人一喝下滴雞精，往往會有元氣大增的感覺。

滴雞精產品加工製程大致包括清洗、蒸煮、過濾去油，然後充填包裝。傳統雞精通常是將食材隔水熬煮後再經過真空濃縮；而滴雞精加熱過程不加水，收集到的滴出液體也沒有再經濃縮處理，氣味與口感和一般雞湯比較接近。

無論是傳統雞精或滴雞精，經過高溫高壓滅菌之後可以常溫保存，但口感可能多少會受到影響，所以，有些滴雞精產品仍維持冷凍保存。提醒大家，可別以為產品放冷凍庫就能夠保存非常久，從食品安全的角度考量，還是在保存期限之前盡快喝完比較好。更何況，滴雞精若擺太久，風味也會逐漸流失。

購買包裝滴雞精時，應該詳讀產品說明，看看該產品不適合食用的族群有哪些，或者需要注意哪些保存條件等等，像是有些產品強調低鈉，往往鉀含量偏高，不適合給腎臟病患者飲用。

此外，還有一種購買滴雞精的管道是委請肉品攤商或店家製作，建議多觀察食材保存環境、加熱器具是否乾淨衛生。若是想自製滴雞精，可以將雞隻洗淨後放入鍋中，隔水蒸煮一小時，起鍋後撈去表面油脂。不加任何調味，嚐起來更加清爽無負擔。

黃苡菱認為，虛弱的人想要真正補充體力，仍然必須攝取足夠蛋白質才行。一般人每天喝1～2包（150cc以下）滴雞精是可以的，但是不建議以下4類族群天天喝：

1.慢性腎臟病患者：由於雞精內含豐富鉀離子與蛋白質，可能加重腎臟負擔。

2.高血壓患者：有些滴雞精或雞精含鈉量偏高，可能造成血壓升高。

3.痛風患者：滴雞精或雞精屬普林類食品，可能導致尿酸升高，不利於痛風控制。

4.楓糖尿症患者：此種罕見疾病無法代謝支鏈胺基酸，滴雞精或雞精內所含胺基酸可能導致疾病惡化。

雞精腎臟病

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