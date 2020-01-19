壺雕大師李崑源父子 桃源映壺展多元

每一只壺似乎都在述說著不一樣的故事，闡述著不同的世界與意境，帶給每一個觀賞者不同的感覺和共鳴。(photo by 主辦單位) 分享 facebook 「雕中寓樸靜，壺上顯秀靈。」台灣壺雕第一人李崑源，與兩位兒子李奇鴻、李渙峻，自1月18日至2月9日假台北市信義路仁愛旗艦店舉辦「桃源映壺展」。李崑源為台灣壺雕大師，從事雕刻至今已將近50年的歲月，創作豐富，作品不論在台灣或中國，皆有不少收藏家青睞與收藏，亦舉辦過多場展覽。

李崑源創作多發自自身的靈感與想像，他說，以前在當學徒的時候，如果是雕龍，無需事先構圖，雕刻刀一拿起來就開始刻了。可見其在雕刻方面頗有天賦，加上後天技藝的淬鍊，才有今日之成就。

創作之餘，李崑源亦不吝將其技藝傳承，如陳真、蔡勝吉等壺雕界名人皆為其學生，其子李奇鴻、李渙峻也是出自李崑源之教導。

李崑源作品題材多元豐富，有山水、花鳥、人物以及龍鳳，其創作多為自身想像力與靈感。而在雕刻之前，面對不同的題材，李崑源對於拉坏的標準則有一定的要求，例如：要刻花鳥或龍鳳，就要拉的圓一點；若是要刻畫人物，則要拉高一些；如果要刻畫山水，必須拉扁與拉低一些。

在雕刻技巧方面，刻畫山水，山水有如陶淵明筆下的桃花源，其中意境恬靜安樂，一草一木皆祥和；雕刻花鳥、人物，花欲醉人，百鳥棲木，刀下人物恍若真；若雕龍鳳，龍飛鳳舞，悠遊九天。

李崑源作品樸素、恬淡，卻又展現其獨特的一面，在樸實無華的壺面上，雕刻出不一樣的主題，除了雕工之細膩外，每一只壺似乎都在述說著不一樣的故事，闡述著不同的世界與意境，帶給每一個觀賞者不同的感覺和共鳴。

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