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巴黎時裝周／沉穩溫暖 愛馬仕秋冬展現幾何力量

2020-01-19 17:07聯合報 記者吳曉涵／即時報導

愛馬仕（HERMES）在巴黎時裝周發表秋冬男裝系列，透過慣有的簡約低調設計搭配色塊、圖紋的抽象姿態，展現充滿藝術氣息的幾何力量。

整體色調以駝色、繩棕、臻果、泥炭、巧克力、黑檀木、托斯卡納紅、椴樹綠、法蘭絨灰等為主，優雅柔和、沉穩低調，像是冬日裡的熱可可或熱奶茶，濃郁溫暖。剪裁走大範圍、大面積的呈現方式，地形般前衛、多層次堆疊，彰顯穿者的創意與單品間碰撞的絕佳效果，扣環飾帶的束口西裝褲也非常有型。材質方面，可雙面穿防風Toilovent、小牛皮、橡膠小羊皮、防水喀什米爾羊絨、美麗諾羊毛等，注入科技元素與高質感，也增添機能、實用性，帶光澤感的面料則帶來難得一見的高調炫目氛圍。此外，多樣造型設計像是可拆式連帽派克大衣、可雙面穿小羔羊皮運動衫等，同樣也提供更多變的穿搭造型感。

本季許多幾何色塊和花朵圖案增添了更活潑年輕的細節，像是高領毛衣外套上的塊狀斜紋、襯衫上的多彩漩渦、針織外套上宛如積木的彩色拼圖等等都讓整體更顯搶眼，稜角分明的抽象花朵則是點綴出細膩前衛的藝術感。

配件方面，主打大型提包，有些也配上束口設計注入悠閒感，方正包身霸氣又夠裝，造型與功能兼具，也與秋冬厚重的服裝造型相呼應。而另一款肩背扁包則是巧妙地與身體貼合，搭配西裝套裝有點類似背心般的效果。與領巾堆疊配戴的迷你零錢袋，則化身項鍊或識別證等裝飾品。

針織外套上宛如積木的彩色拼圖等等都讓整體更顯搶眼。圖／愛馬仕提供
針織外套上宛如積木的彩色拼圖等等都讓整體更顯搶眼。圖／愛馬仕提供
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主打大型提包，有些也配上束口設計注入悠閒感，方正包身霸氣又夠裝。圖／愛馬仕提供
主打大型提包，有些也配上束口設計注入悠閒感，方正包身霸氣又夠裝。圖／愛馬仕提供
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主打大型提包，有些也配上束口設計注入悠閒感，方正包身霸氣又夠裝。圖／愛馬仕提供
主打大型提包，有些也配上束口設計注入悠閒感，方正包身霸氣又夠裝。圖／愛馬仕提供
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與領巾堆疊配戴的迷你零錢袋，則化身項鍊或識別證等裝飾品。圖／愛馬仕提供
與領巾堆疊配戴的迷你零錢袋，則化身項鍊或識別證等裝飾品。圖／愛馬仕提供
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帶光澤感的面料則帶來難得一見的高調炫目氛圍。圖／愛馬仕提供
帶光澤感的面料則帶來難得一見的高調炫目氛圍。圖／愛馬仕提供
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扣環飾帶的束口西裝褲也非常有型。圖／愛馬仕提供
扣環飾帶的束口西裝褲也非常有型。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕透過慣有的簡約低調設計搭配色塊、圖紋的抽象姿態，展現充滿藝術氣息的幾何力量...
愛馬仕透過慣有的簡約低調設計搭配色塊、圖紋的抽象姿態，展現充滿藝術氣息的幾何力量。圖／愛馬仕提供
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本季許多幾何色塊和花朵圖案增添了更活潑年輕的細節。圖／愛馬仕提供
本季許多幾何色塊和花朵圖案增添了更活潑年輕的細節。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕2020秋冬男裝以駝色、繩棕、臻果、巧克力、法蘭絨灰等配色為主，優雅柔和、...
愛馬仕2020秋冬男裝以駝色、繩棕、臻果、巧克力、法蘭絨灰等配色為主，優雅柔和、沉穩低調。圖／愛馬仕提供
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高領毛衣外套以塊狀斜紋點綴。圖／愛馬仕提供
高領毛衣外套以塊狀斜紋點綴。圖／愛馬仕提供
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稜角分明的抽象花朵則是點綴出細膩前衛的藝術感。
稜角分明的抽象花朵則是點綴出細膩前衛的藝術感。
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帶光澤感的面料則帶來難得一見的高調炫目氛圍。圖／愛馬仕提供
帶光澤感的面料則帶來難得一見的高調炫目氛圍。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕2020秋冬男裝以駝色、繩棕、臻果、巧克力、法蘭絨灰等配色為主，優雅柔和、...
愛馬仕2020秋冬男裝以駝色、繩棕、臻果、巧克力、法蘭絨灰等配色為主，優雅柔和、沉穩低調，像是冬日裡的熱可可或熱奶茶，濃郁溫暖。圖／愛馬仕提供
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西裝愛馬仕

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