親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

PORTER經典包款換新色 聯手STANLEY染上森林綠

2020-01-19 16:33聯合報 記者曾智緯／即時報導

若是有在從事戶外運動、露營的人，必定對首創以真空鋼製瓶身聞名的STANLEY不陌生。PORTER INTERNATIONAL在品牌創立20周年之際，便與STANLEY合作，讓旗下經典的NEW HEAT系列包款換上招牌的森林綠，絕對值得粉絲們收藏。

STANLEY在熱愛戶外活動的族群中，可說具有代表性，特別是各種保溫鋼瓶與用具，更是品味的象徵，最為人熟知的就是其極具質感的森林綠配色。所以袋包品牌PORTER INTERNATIONAL選擇在慶祝20周年到來時跨界合作，讓經典的NEW HEAT系列包款，也都換上了STANLEY的森林綠，還一同推出了即將不再生產的雙品牌聯名經典5oz酒壺，增添收藏性。PORTER INTERNATIONAL與STANLEY合作的NEW HEAT系列包款共推出兩款後背包與一款側背包，延續了厚實堅韌的面料，延展性及耐用性極高，從問世以來一直都是消費者的最愛。

此次聯名的NEW HEAT系列包款，不只是換上了STANLEY經典森林綠配色，PORTER INTERNATIONAL還變更了Logo設計、招牌的Porter Man的圖案，也一同有了簡潔變化。這系列售價自6,250元起，除了森林綠的配色，還備有歷久不衰的普魯士藍、深藍、黑選擇，讓消費者都能有搭配造型的最佳選擇。

PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列後背包7,250...
PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列後背包7,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
分享
PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列後背包8,250...
PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列後背包8,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
分享
PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列側背包6,250...
PORTER INTERNATIONAL與STANLEY聯名系列側背包6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
分享

品牌露營

延伸閱讀

魏蔓「美味」深山遇難 9度寒流深吻已婚人夫...

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 ...

搶拍無敵海景！花蓮「海崖谷」最新歐風打卡景點...

金鐘新人 梁舒涵 熱愛戶外運動 必備「護眼法...

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯...

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

巴黎時裝周／沉穩溫暖 愛馬仕秋冬展現幾何力量

2020-01-19 17:07

礁溪泡湯配暖味／兆品初食軒 燒臘烤鴨佐茶香

2020-01-19 12:09

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

礁溪泡湯配暖味／寒沐川薈 百年椒麻蘭陽風

2020-01-19 12:06

礁溪泡湯配暖味／晶泉三燔 海陸嘗鮮伴蔬食

2020-01-19 12:03

人蔘+靈芝+赤松！韓國雪花秀超頂級抗老保養品終於登台

2020-01-19 12:01

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

飛釜山600元！釜山航空新年大促銷1月20日開賣

2020-01-19 11:03

不只有兩種肩背帶！Loewe人氣包變迷你 連楊丞琳都好愛

2020-01-19 10:43

安倍安人與內田江美聯袂高市文化中心展出

2020-01-19 10:24

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

HERMES簡約設計 嗅出青春氣息

2020-01-18 23:37

網購7天鑑賞期 不是產品試用期

2020-01-18 23:27

網購退貨加收整新費 糾紛不少

2020-01-18 23:23

易雅居建築攝像 融入義式奢華

2020-01-18 23:18

50周年 日系男裝品牌DURBAN聯名浮世繪 王陽明帥氣撐場

2020-01-18 21:29

巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

2020-01-18 20:19

逛街同時遛小孩 網美系「建築樂園」進駐華泰名品城

2020-01-18 20:14

巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09

法國凱薩電影獎晚宴 瑪莉詠柯蒂亞美戴CHANEL優雅出席

2020-01-18 17:47

2月29日壽星看過來！同桌吃飯全部5折 飯Bar慶生超狂

2020-01-18 17:35

6公尺初號機、彩繪電車！新世紀福音戰士展 粉絲必去

2020-01-18 15:31

過年前搶買氣！屈臣氏推「限量面膜護照」、日藥本舖滿額送刮刮卡

2020-01-18 14:50

李冰冰艷現微博之夜 超華麗寶齊萊珠寶腕表閃光破表

2020-01-18 13:29

「快速球投法」拿漢堡！木村拓哉連吃麥當勞都比別人帥

2020-01-18 13:10

Jean Paul Gaultier要退休了 2020春夏高訂是畢業作

2020-01-18 13:00

「煮」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

想融化在池昌旭身邊　CK CALVIN KLEIN形象片帥得很可以

2020-01-18 11:18

資訊看這裡！新竹Big City年菜、購物好康豐富划算

2020-01-18 11:04

巴黎男裝周／GIVENCHY印度大君奢華派頭 裝飾瑰麗正裝

2020-01-18 10:37

momo購物網、Yahoo奇摩電商「過年不打烊」！春節下單還有好康

2020-01-18 08:59

春節到百貨公司搶購福袋 優惠在這裡

2020-01-18 08:03

LV和NBA要推出聯名款了！即將在巴黎時間1月22日曝光

2020-01-18 00:41

電玩迷必收！「DS4造型悠遊卡」首度曝光　粉絲：買爆

2020-01-17 23:17

台北101太狂！把「私人專機」搬進商場 還可包機體驗

2020-01-17 21:20

星巴克「愛神」來了！20個粉嫩新品項 1月21日全台開賣

2020-01-17 20:36

台北SOGO新春福袋 用1千拚出5千、iPhone 11再抽東京行

2020-01-17 20:08

2020台北年貨大街開跑 台北地下街推5大年節活動

2020-01-17 19:19
看更多

熱門文章

春節天氣看這！ 除夕好熱 初一恐變天

2020-01-19 09:09

殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00

新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

2020-01-18 18:05

今晚明晨低溫下探10度！ 吳德榮：周二至除夕晴朗穩定

2020-01-19 07:33

國旅補助月底斷炊 觀光業憂倒閉潮

2020-01-19 00:37

冷氣團減弱 白天氣溫稍回升北部轉乾涼

2020-01-18 20:39

每日星座運勢／天秤運勢不錯的一天 財富積極開發

2020-01-19 00:00

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

2020-01-19 12:37

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48

健康相談室／吃素不見得能降低大腸癌風險

2020-01-19 11:48

新北捷運環狀線19日起免費試乘 同步公告票價

2020-01-18 16:04

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52

每年種每年賠！吳念真暖心幫老農賣「醜柳丁」1日完售

2020-01-19 01:42

別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

2020-01-18 21:53

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03

巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

2020-01-18 20:19

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54

圍爐夜改吃異國料理 泰國媳婦堅持道地食材

2020-01-19 07:59

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

【心情點滴】黃珠玉／永不嫌遲

2020-01-19 06:00

巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09

【賞文迴響】劉小草／照護背後

2020-01-19 06:00

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

流感肺炎形影不離 年節防重症

2020-01-18 21:54

通報不明肺炎 皆須驗新型冠狀病毒

2020-01-19 00:16

開車族笑了 油價明起調降0.7元

2020-01-19 13:40

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

【生活點滴】粼粼珍妮／與陽光邂逅

2020-01-19 06:00

網傳貼暖包睡覺燙到起水泡？ 實測結果醫生解釋

2020-01-19 11:41

看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

2020-01-18 21:53

網購退貨加收整新費 糾紛不少

2020-01-18 23:23

皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

2020-01-18 21:53

逛街同時遛小孩 網美系「建築樂園」進駐華泰名品城

2020-01-18 20:14

飛釜山600元！釜山航空新年大促銷1月20日開賣

2020-01-19 11:03

春節連假暢遊台東 買一日券台灣好行、公車無限搭

2020-01-19 07:51

50周年 日系男裝品牌DURBAN聯名浮世繪 王陽明帥氣撐場

2020-01-18 21:29

不只有兩種肩背帶！Loewe人氣包變迷你 連楊丞琳都好愛

2020-01-19 10:43

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

不到一成列車長願拿防身噴霧 台鐵一度傳停辦

2020-01-19 09:52

攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不殺獅

2020-01-19 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top