PORTER經典包款換新色 聯手STANLEY染上森林綠

若是有在從事戶外運動、露營的人，必定對首創以真空鋼製瓶身聞名的STANLEY不陌生。PORTER INTERNATIONAL在品牌創立20周年之際，便與STANLEY合作，讓旗下經典的NEW HEAT系列包款換上招牌的森林綠，絕對值得粉絲們收藏。

STANLEY在熱愛戶外活動的族群中，可說具有代表性，特別是各種保溫鋼瓶與用具，更是品味的象徵，最為人熟知的就是其極具質感的森林綠配色。所以袋包品牌PORTER INTERNATIONAL選擇在慶祝20周年到來時跨界合作，讓經典的NEW HEAT系列包款，也都換上了STANLEY的森林綠，還一同推出了即將不再生產的雙品牌聯名經典5oz酒壺，增添收藏性。PORTER INTERNATIONAL與STANLEY合作的NEW HEAT系列包款共推出兩款後背包與一款側背包，延續了厚實堅韌的面料，延展性及耐用性極高，從問世以來一直都是消費者的最愛。