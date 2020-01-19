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人蔘+靈芝+赤松！韓國雪花秀超頂級抗老保養品終於登台

2020-01-19 12:01聯合報 記者劉小川／台北即時報導

韓國媒體譽為「史上最頂級的抗老保養品」終於登陸台灣，韓系頂級保養品雪花秀Sulwhasoo，正式在台灣推出「臻雪煥采琉金活膚系列」保養品，一口氣推出兩瓶活膚精萃與活膚霜，要價一口氣突破2萬元，全台限定6間櫃點販售。

雪花秀的臻雪煥采琉金活膚系列，能被稱為「史上最頂級」的抗老保養品，因為內含三大珍貴成份，包括人蔘、靈芝與金剛赤松。

雪花秀選擇靈芝中最高級的赤芝，人體能夠消化的胺基酸只有20種，其中赤芝就包含18種，而10萬株赤芝中，僅有一株能符合品牌所需，從中萃取出養膚赤芝精華，強化肌膚屏障與對抗自由基、氧化等，是保護肌膚不受到外界損傷的重要屏障，還能兼具撫紋功效。

擅長人蔘保養的雪花秀，選用6年生的高麗蔘，萃取出人蔘極萃賦活科技，提煉出抗老活性成分，為肌膚注入營養，能恢復肌膚彈性，更為緊緻平滑。

最獨特的成分是金剛赤松，是被韓國列為國家重點保護資產，一年僅有一次人工採摘，雪花秀取其松針與松樹皮，萃取出2倍抗老減齡因子，具有修護、緊實肌膚等功效，讓肌膚的重點功能持續增添青春能量，並能淡化細紋與斑點，

除了稀有成分外，在香氣上，雪花秀運用柑橘、松木及薰衣草等香味，保養同時也能同步療癒。

全新系列共有兩款產品，最推薦使用臻雪煥采琉金活膚精萃，除了含有三大頂級成分外，額外添加亮白成分白蔘皂苷，讓肌膚從內到外更年輕，有效淡化細紋，勻淨膚質。

另款為臻雪煥采琉金活膚霜，也多增加人蔘皂苷，回復肌膚彈性，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，最重要是能飽滿肌膚，一起對抗肌膚老化。

雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列將於2月上市，全台僅限SOGO 百貨台北忠孝館、高雄漢神巨蛋購物廣場、新光三越：台北信義新天地A8、台北南西店、台中中港店、台南新天地等6櫃點販售。

雪花秀臻雪煥采琉金活膚精萃（右）／40ml／23,800元；臻雪煥采琉金活膚霜／...
雪花秀臻雪煥采琉金活膚精萃（右）／40ml／23,800元；臻雪煥采琉金活膚霜／60ml／23,800元。圖／雪花秀提供
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雪花秀臻雪煥采琉金活膚精萃（左）／40ml／23,800元；臻雪煥采琉金活膚霜／...
雪花秀臻雪煥采琉金活膚精萃（左）／40ml／23,800元；臻雪煥采琉金活膚霜／60ml／23,800元。圖／雪花秀提供
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雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
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雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
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雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
雪花秀臻雪煥采琉金活膚系列，含有靈芝、人蔘與金剛赤松三大珍稀成分。圖／雪花秀提供
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抗老韓國

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