巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

懷著向故人、摯友Judy Blame致敬的心意，DIOR男裝創意總監Kim Jones發表冬季系列，以現代感的藍、紅色、煙霧燈箱為背景，依次登場的是延續高級訂製服精神的男裝系列，華麗且精緻。

這場在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）發表的DIOR MEN冬季男裝，是為向八○年代的龐克鬼才Judy Blame致意，逝世於2018年的Judy Blame啟發了包括川久保玲、Marc Jacobs等多位設計師，Kim Jones表示，「他是引領時尚的先驅，他對高級訂製服的豐沛情感鼓舞了世人。」因此，Kim Jones也以高級訂製服的工藝與精神，成為DIOR MEN冬季系列的核心價值，在品牌典藏的歷史檔案與圖像誌（Iconography）中汲取靈感，重拾往日高級訂製服的精采表現。

服裝主色調為灰、藍色系，搭配飄逸垂墜的曳地圍巾，拉鍊元素的運用，則是為詠讚迪奧先生富於建築結構美感的線條設計，絲質面料的錯視莫列波紋（moiré pattern）、刺繡工藝、繁複的阿拉伯式花紋（Arabesque）與佩斯利渦紋（Paisley）等，都讓服裝顯得貴氣，並點綴以長版晚宴手套。首飾設計師Yoon Ahn以雕刻、浮雕等工法打造的珠寶，讓男裝煥發優雅精緻的品味。