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巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

2020-01-18 20:19聯合報 記者楊詩涵／即時報導

懷著向故人、摯友Judy Blame致敬的心意，DIOR男裝創意總監Kim Jones發表冬季系列，以現代感的藍、紅色、煙霧燈箱為背景，依次登場的是延續高級訂製服精神的男裝系列，華麗且精緻。

這場在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）發表的DIOR MEN冬季男裝，是為向八○年代的龐克鬼才Judy Blame致意，逝世於2018年的Judy Blame啟發了包括川久保玲、Marc Jacobs等多位設計師，Kim Jones表示，「他是引領時尚的先驅，他對高級訂製服的豐沛情感鼓舞了世人。」因此，Kim Jones也以高級訂製服的工藝與精神，成為DIOR MEN冬季系列的核心價值，在品牌典藏的歷史檔案與圖像誌（Iconography）中汲取靈感，重拾往日高級訂製服的精采表現。

服裝主色調為灰、藍色系，搭配飄逸垂墜的曳地圍巾，拉鍊元素的運用，則是為詠讚迪奧先生富於建築結構美感的線條設計，絲質面料的錯視莫列波紋（moiré pattern）、刺繡工藝、繁複的阿拉伯式花紋（Arabesque）與佩斯利渦紋（Paisley）等，都讓服裝顯得貴氣，並點綴以長版晚宴手套。首飾設計師Yoon Ahn以雕刻、浮雕等工法打造的珠寶，讓男裝煥發優雅精緻的品味。

印花公事包、相機包重新回歸伸展台，拋光小牛皮有著復古低調的風華，製帽大師Stephen Jones設計的貝雷帽，則是向八○年代反叛、創新的Buffalo時尚革命致敬。DIOR MEN冬季男裝發表大秀的嘉賓，包括身穿絲質西服的韓星南柱赫，以及擅長表現自我個性的卡拉迪樂芬妮、品牌好友羅伯派汀森，貝克漢夫婦和兒子布魯克林也以帥氣簡約的穿搭，為大秀增添星光。

南柱赫帥氣現身DIOR MEN 2020冬季系列大秀。圖／DIOR提供
南柱赫帥氣現身DIOR MEN 2020冬季系列大秀。圖／DIOR提供
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往昔高級訂製服中的經典元素，變換為DIOR MEN 2020冬季系列的細節設計。...
往昔高級訂製服中的經典元素，變換為DIOR MEN 2020冬季系列的細節設計。圖／DIOR提供
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由製帽大師Stephen Jones打造的貝雷帽，向八○年代Buffalo時尚革...
由製帽大師Stephen Jones打造的貝雷帽，向八○年代Buffalo時尚革命致敬。圖／DIOR提供
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Kim Jones以DIOR MEN 2020冬季系列獻給已逝摯友Judy Bl...
Kim Jones以DIOR MEN 2020冬季系列獻給已逝摯友Judy Blame。圖／DIOR提供
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DIOR以藍、紅色、煙霧燈箱為前衛場景，發表延續高級訂製服精神的男裝系列。圖／D...
DIOR以藍、紅色、煙霧燈箱為前衛場景，發表延續高級訂製服精神的男裝系列。圖／DIOR提供
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腰包的復古質感，是冬季系列的搶眼配件。圖／DIOR提供
腰包的復古質感，是冬季系列的搶眼配件。圖／DIOR提供
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卡拉迪樂芬妮以她擅長的西服性感造型，出席DIOR MEN 2020冬季系列大秀。...
卡拉迪樂芬妮以她擅長的西服性感造型，出席DIOR MEN 2020冬季系列大秀。圖／取自IG
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DIOR珠寶首飾設計師以雕刻、浮雕等工法設計的珠寶創作，豐富DIOR MEN 2...
DIOR珠寶首飾設計師以雕刻、浮雕等工法設計的珠寶創作，豐富DIOR MEN 2020冬季系列。圖／DIOR提供
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品牌好友羅伯派汀森是DIOR MEN 2020冬季大秀嘉賓。圖／取自IG
品牌好友羅伯派汀森是DIOR MEN 2020冬季大秀嘉賓。圖／取自IG
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流淌於灰色、藍色調中的絲質面料，讓本季男裝散發貴公子的優雅氣氛。圖／DIOR提供
流淌於灰色、藍色調中的絲質面料，讓本季男裝散發貴公子的優雅氣氛。圖／DIOR提供
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貝克漢夫妻檔與布魯克林出席DIOR MEN 2020冬季發表。圖／取自IG
貝克漢夫妻檔與布魯克林出席DIOR MEN 2020冬季發表。圖／取自IG
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男裝創意總監Kim Jones和南柱赫合影。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones和南柱赫合影。圖／DIOR提供
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南柱赫

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