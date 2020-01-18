巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

狂放的顏色，讓2020秋冬的BERLUTI男裝顯得相當大膽，彭于晏、韓團EXO的世勛（Sehun）在巴黎帥氣相逢，彭于晏身上穿的就是極難駕馭的色系。百年歷史的淬鍊中，創意總監Kris Van Assche在以經典元素為底蘊，凸顯服裝藝術大膽的表現張力，創造他心中的當代男裝。

2020秋冬BERLUTI男裝於巴黎歌劇院發表，石板藍西裝搭深紅色高領，配襯撞色休閒鞋，一改西裝的既定印象，也將男裝偏向休閒風格，古法染色皮衣套裝是品牌的標誌性單品，本季的古法染色技法也廣泛用到皮草、羽絨服以及飛行員夾克。真絲襯衫、皮革手工外套上的圖紋，靈感則來自工匠的工作檯，日積月累的斑駁呈色，蘊含時光的厚度與雋永。