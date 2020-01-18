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巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

狂放的顏色，讓2020秋冬的BERLUTI男裝顯得相當大膽，彭于晏、韓團EXO的世勛（Sehun）在巴黎帥氣相逢，彭于晏身上穿的就是極難駕馭的色系。百年歷史的淬鍊中，創意總監Kris Van Assche在以經典元素為底蘊，凸顯服裝藝術大膽的表現張力，創造他心中的當代男裝。

2020秋冬BERLUTI男裝於巴黎歌劇院發表，石板藍西裝搭深紅色高領，配襯撞色休閒鞋，一改西裝的既定印象，也將男裝偏向休閒風格，古法染色皮衣套裝是品牌的標誌性單品，本季的古法染色技法也廣泛用到皮草、羽絨服以及飛行員夾克。真絲襯衫、皮革手工外套上的圖紋，靈感則來自工匠的工作檯，日積月累的斑駁呈色，蘊含時光的厚度與雋永。

穿插其間的威爾士親王格紋、千鳥格紋和人字斜紋，則保留男裝傳統風格；寬鬆的嵌花人造皮草大衣，結合運動風V形圖案，顯得動感活潑。本季配件大放異彩，以品牌經典的Scritto圖紋，打造出全新的SIGNATURE Canvas系列，一舉推出周末旅行包、背包、托特包、小皮具和行李箱；也首度與英國行李箱製造商Globe-Trotter聯手打造腕表盒、鞋履護理工具包。經典款Patina古法染製Alessandro綁帶鞋，運用鑽石形切割的不規則鞋面，大膽而誇張地呼應本季男裝的戲劇艷色。

Johannes Huebl帥氣出席BERLUTI 2020秋冬男裝秀。圖／BE...
Johannes Huebl帥氣出席BERLUTI 2020秋冬男裝秀。圖／BERLUTI提供
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寬鬆的嵌花人造皮草大衣，結合運動風V形圖案，帶來活潑動感的氛圍。圖／BERLUT...
寬鬆的嵌花人造皮草大衣，結合運動風V形圖案，帶來活潑動感的氛圍。圖／BERLUTI提供
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彭于晏身穿艷色搭配的服裝出席BERLUTI 2020秋冬男裝秀。圖／BERLUT...
彭于晏身穿艷色搭配的服裝出席BERLUTI 2020秋冬男裝秀。圖／BERLUTI提供
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周末旅遊包已成為2020秋冬男裝的必備單品。圖／BERLUTI提供
周末旅遊包已成為2020秋冬男裝的必備單品。圖／BERLUTI提供
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煙燻色的古法染色技法的皮衣套裝，是經典BERLUTI語彙。圖／BERLUTI提供
煙燻色的古法染色技法的皮衣套裝，是經典BERLUTI語彙。圖／BERLUTI提供
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強烈的色彩搭配，打造大膽鮮明的BERLUTI 2020秋冬男裝。圖／BERLUT...
強烈的色彩搭配，打造大膽鮮明的BERLUTI 2020秋冬男裝。圖／BERLUTI提供
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紅底鞋設計師Christian Louboutin也參與了BERLUTI 202...
紅底鞋設計師Christian Louboutin也參與了BERLUTI 2020秋冬男裝秀。圖／BERLUTI提供
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全新的SIGNATURE Canvas系列，推出周末旅行包、背包、托特包、小皮具...
全新的SIGNATURE Canvas系列，推出周末旅行包、背包、托特包、小皮具和行李箱。圖／BERLUTI提供
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（左起）貝拉哈蒂德、創意總監Kris Van Assche和超模Adut Ake...
（左起）貝拉哈蒂德、創意總監Kris Van Assche和超模Adut Akech的合照充分顯現BERLUTI秋冬系列的鮮明色彩。圖／BERLUTI提供
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機關槍凱利以格紋襯衫和外套搭出帥氣造型。圖／BERLUTI提供
機關槍凱利以格紋襯衫和外套搭出帥氣造型。圖／BERLUTI提供
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BERLUTI首度與英國行李箱製造商Globe-Trotter聯手打造腕表盒、鞋...
BERLUTI首度與英國行李箱製造商Globe-Trotter聯手打造腕表盒、鞋履護理工具包。圖／BERLUTI提供
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（左起）LVMH集團小王子Antoine Arnault、創意總監Kris Va...
（左起）LVMH集團小王子Antoine Arnault、創意總監Kris Van Assche和彭于晏合影，細看彭于晏造型其實有駕馭難度。圖／BERLUTI提供
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古法染色的綠色外套旨在向Pierre Jeanneret和BERLUTI攜手打造...
古法染色的綠色外套旨在向Pierre Jeanneret和BERLUTI攜手打造的家具系列致敬。圖／BERLUTI提供
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世勛是BERLUTI 2020秋冬男裝秀嘉賓。圖／BERLUTI提供
世勛是BERLUTI 2020秋冬男裝秀嘉賓。圖／BERLUTI提供
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巴黎西裝彭于晏EXO

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