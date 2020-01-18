45屆日本飯店百選出爐！「加賀屋」成功3連霸

第45屆「職人嚴選日本旅館．飯店100選」活動，結果已經於日前正式對外公佈。位於石川縣的知名溫泉旅館「加賀屋」成功3連霸，再度拿下綜合評比第1名。另外靜岡縣的稻取銀水莊、福島縣的八幡屋，則是分居於第2、3名。

由東京旅行新聞新社所主辦的「職人嚴選日本旅館．飯店100選」，是針對款待、料理、設施等各個不同類別，由全日本的各大旅行社進行評比。除了旅館類別外，也有觀光、土產設施、優良觀光巴士業者、水上觀光船等排行，其中又以旅館．飯店的評比歷史最為悠久。

本次評比中，前五名分別是加賀屋（石川）、稻取銀水莊（靜岡）、八幡屋（福島）、白玉之湯 泉慶‧華鳳（新潟）、指宿白水館（鹿而島）。已經3連霸的冠軍「加賀屋」，創業於1906年，以「真心款待」的服務精神而著稱，一直都被視為日本代表性的溫泉旅館。所處的和倉溫泉，也已經有約1,200年的歷史，為日本名泉之一。