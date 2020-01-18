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法國凱薩電影獎晚宴 瑪莉詠柯蒂亞美戴CHANEL優雅出席

2020-01-18 17:47聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

雖然說電影、音樂、藝術，是全世界的共同語言，但每個國家地域自成一方文化、各有不同風格傳統。由法國影藝學院（Académie des Arts et Techniques du Cinéma）主辦、擁有「法國奧斯卡」之稱的法國凱薩獎（César du cinéma），在歐洲是另一具有法式文藝氣息的主要影展活動。

也基於凱薩獎的傳統，每年展方都將刻意聚焦在發掘法國影壇的明日新星，並於晚宴中由一位資深影星帶領新人一同出席，頗具承先啟後之意義。日前2020年第45屆的凱薩獎便舉辦了電影獎晚宴，法國女演員瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與賈斯柏尤利（Gaspard Ulliel）分別都出席了當晚的盛宴。

而曾獲得第80屆奧斯卡金像獎影后的瑪莉詠柯蒂亞，近期則在小勞勃道尼新片《杜立德》中「獻聲」，為「狐狸圖圖」配音；出身時尚世家的賈斯柏尤利，曾演出電影電影《巴黎聖羅蘭》與《不過就是世界末日》，並以後者拿下2017年的凱薩獎影帝。出席晚宴時，兩人不約而同配戴了CHANEL腕表。精鋼表殼、黑色亮漆表面、精鋼環表鍊的Pemière Rock腕表為瑪莉詠柯蒂亞相中；而賈斯柏尤利手上的Monsieur腕表則將時鐘、分鐘、秒鐘，以不對稱但垂直的排列方式，展現了洗鍊、當代的設計感。

原來不僅電影、音樂、藝術是全世界的共同語言，關於品味，也能在名人的手腕上得以細細觀察：一以貫之。

賈斯柏尤利曾以拿下2017年的凱薩獎影帝，同時也是CHANEL的藍色男性香氛代言...
賈斯柏尤利曾以拿下2017年的凱薩獎影帝，同時也是CHANEL的藍色男性香氛代言人。圖╱CHANEL提供。
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法國女演員瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）氣質出眾，日前穿戴了C...
法國女演員瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）氣質出眾，日前穿戴了CHANEL時裝與腕表，出席凱薩獎晚宴。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Pemière Rock腕表，精鋼錶殼配黑色亮漆錶盤、凸圓形瑪瑙錶...
CHANEL，Pemière Rock腕表，精鋼錶殼配黑色亮漆錶盤、凸圓形瑪瑙錶冠，精鋼環錶鍊，石英機芯。圖╱CHANEL提供。
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法國電影

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