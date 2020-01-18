過年前搶買氣！屈臣氏推「限量面膜護照」、日藥本舖滿額送刮刮卡

容光煥發是新春開運的基本要素，彩妝保養品也是過年前最暢銷的品類，藥妝店搶攻春節買氣，屈臣氏推出「醫美金評賞」活動及限量的寵i會員面膜護照，日藥本舖消費滿額滿送百萬刮刮卡，大年初一至初五還有春節限定LINE好友獨家紅包限時搶。

屈臣氏舉辦「醫美金評賞」，集結日本、韓國、台灣最夯的精華液、面膜等，即日起至2月5日購買醫美商品折扣後消費滿2,800元送300元商品提貨券；「寵i會員面膜護照」即日起至1月22日購買面膜消費滿999元就可兌換一本，內含價值超過3,000元的面膜兌換券，全台門市限量10,000本。

日藥本舖「新春購物節」推出眾多熱銷商品挑戰藥妝最低價，2月2日前單筆消費滿588元送「新春鼠來寶百萬刮刮卡」一張，最大獎為100萬會員點數、等同於1萬元購物金，獎品還有湯語雙泉一泊二食住宿券、杏子豬排和京都勝牛餐飲兌換券、美妝生活用品、現金折價等；1月25日至1月29日LINE好友獨享每天中午12點限時搶50元紅包；2月9日前日藥本舖會員單筆結帳金額滿399元送U虎金喜購物袋。