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過年前搶買氣！屈臣氏推「限量面膜護照」、日藥本舖滿額送刮刮卡

2020-01-18 14:50聯合報 記者陳立儀／即時報導

容光煥發是新春開運的基本要素，彩妝保養品也是過年前最暢銷的品類，藥妝店搶攻春節買氣，屈臣氏推出「醫美金評賞」活動及限量的寵i會員面膜護照，日藥本舖消費滿額滿送百萬刮刮卡，大年初一至初五還有春節限定LINE好友獨家紅包限時搶。

屈臣氏舉辦「醫美金評賞」，集結日本、韓國、台灣最夯的精華液、面膜等，即日起至2月5日購買醫美商品折扣後消費滿2,800元送300元商品提貨券；「寵i會員面膜護照」即日起至1月22日購買面膜消費滿999元就可兌換一本，內含價值超過3,000元的面膜兌換券，全台門市限量10,000本。

日藥本舖「新春購物節」推出眾多熱銷商品挑戰藥妝最低價，2月2日前單筆消費滿588元送「新春鼠來寶百萬刮刮卡」一張，最大獎為100萬會員點數、等同於1萬元購物金，獎品還有湯語雙泉一泊二食住宿券、杏子豬排和京都勝牛餐飲兌換券、美妝生活用品、現金折價等；1月25日至1月29日LINE好友獨享每天中午12點限時搶50元紅包；2月9日前日藥本舖會員單筆結帳金額滿399元送U虎金喜購物袋。

Tomod’s於1月23日前會員限定消費滿額399元送限量紅包袋及百元折價券，消費不限金額還有機會抽會員點數10萬點。

一光馬油護膚霜70ml，原價480元、特價419元。圖／日藥本舖提供
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AHC黃金蠶絲蛋白安瓶面膜5入，原價1,200元、特價948元。圖／屈臣氏提供
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CELDERMA小臉奇肌V提面膜5入，原價799元、特價699元。圖／屈臣氏提供
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面膜醫美紅包

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