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李冰冰艷現微博之夜 超華麗寶齊萊珠寶腕表閃光破表

2020-01-18 13:29聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

2019年的新浪微博之夜上週早於北京華麗舉行。由於匯集中國一線紅星名人，紅毯與頒獎典禮的顏值破表，其中不得忽略的，更有身為寶齊萊Carl F.Bucherer腕表全球品牌代言人的李冰冰，身著閃亮華服美豔登台。而李冰冰手腕上的雅麗嘉玫瑰限量珠寶腕表（Alacira RoyalRose），更與身上時裝風格合而為一，展現古典而耀眼的璀璨光芒。

事實上，上個月在廈門海峽大劇院舉行的第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮上，李冰冰同樣配戴了這款Alacira RoyalRose珠寶腕表，不過當時李冰冰當晚選擇了黑色吊帶上衣與黑白格紋長裙，以簡約、黑白色系，凸顯了手上珠寶腕表的斑斕寶石色彩；而新浪微博之夜時，李冰冰的薄紗亮片刺繡洋裝，粉嫩的色系，正與腕表上鑲嵌的大量不規則粉色系寶石，完美融合。

這只雅麗嘉玫瑰限量珠寶腕表（Alacira RoyalRose）是以Alacira腕表為基礎的特殊珠寶限量款式，直徑26.5乘38毫米的18K白金表殼上，全數鑲嵌了總計1,100顆的鑽石與藍寶石，並透過藍寶石的色澤深淺變化，營造出華麗的視覺呈現。寶石從表殼延伸至鍊帶、表面，並與閃爍著莫測光澤的珍珠母貝表面、合而為一。18K白金表殼下具備了精準的石英機芯與時間顯示功能，全球限量發行88只，是一件手腕上的高級珠寶。

寶齊萊，雅麗嘉玫瑰限量珠寶腕表，白金表殼，石英機芯，時、分顯示，全球限量88只，...
寶齊萊，雅麗嘉玫瑰限量珠寶腕表，白金表殼，石英機芯，時、分顯示，全球限量88只，466萬2,000元。圖╱寶齊萊提供。
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上週出席微博之夜時，李冰冰以華麗的半透明薄紗洋裝搭配寶齊萊珠寶腕表，美豔華麗、難...
上週出席微博之夜時，李冰冰以華麗的半透明薄紗洋裝搭配寶齊萊珠寶腕表，美豔華麗、難以忽視。圖╱寶齊萊提供。
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腕表珠寶北京

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