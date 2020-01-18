李冰冰艷現微博之夜 超華麗寶齊萊珠寶腕表閃光破表

2019年的新浪微博之夜上週早於北京華麗舉行。由於匯集中國一線紅星名人，紅毯與頒獎典禮的顏值破表，其中不得忽略的，更有身為寶齊萊Carl F.Bucherer腕表全球品牌代言人的李冰冰，身著閃亮華服美豔登台。而李冰冰手腕上的雅麗嘉玫瑰限量珠寶腕表（Alacira RoyalRose），更與身上時裝風格合而為一，展現古典而耀眼的璀璨光芒。

事實上，上個月在廈門海峽大劇院舉行的第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮上，李冰冰同樣配戴了這款Alacira RoyalRose珠寶腕表，不過當時李冰冰當晚選擇了黑色吊帶上衣與黑白格紋長裙，以簡約、黑白色系，凸顯了手上珠寶腕表的斑斕寶石色彩；而新浪微博之夜時，李冰冰的薄紗亮片刺繡洋裝，粉嫩的色系，正與腕表上鑲嵌的大量不規則粉色系寶石，完美融合。