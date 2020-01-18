「快速球投法」拿漢堡！木村拓哉連吃麥當勞都比別人帥

儘管已經出道多年，但是日本男神「木村拓哉」依舊維持著超高人氣，一舉一動都能成功引發話題，近期更因為「Grand Maison東京」一劇，讓事業再度攀上高峰。木村拓哉在最新推出的日本麥當勞廣告中，以一身率性的休閒裝扮品嚐漢堡，完美呈現代言人的風采。廣告中，木村拓哉宛若拿棒球般的拿漢堡手勢，也成為網友們議論的重點。

本支麥當勞廣告影片，主要是宣傳一系列售價100、150、200日圓的銅板系餐點。主角木村拓哉，穿著拼接風格子襯衫與白色素T登場，顯現出帥氣又自然的一面。不同於一般常見的「四指在上、拇指在下」的拿漢堡方法，木村拓哉吃漢堡時，反而是將漢堡夾在中指與無名指之間，食指與中指還略為打開，彷彿棒球投手準備投出快速球，呈現出一種僅有男神才能駕馭的氣勢，因此也成為粉絲們討論的一大重點。