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「煮」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31聯合報 記者陳立儀／即時報導

近年來食安意識抬頭，越來越多人傾向在家自己煮，吃得更安心，但對於忙碌的上班族或家庭主婦來說，張羅三餐還是免不了手忙腳亂，為不同的料理更換鍋具更是麻煩。日本看準單身族、小家庭需求，新推出一款小份量、雙鍋槽的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」，搭配隨附的蒸盤，一次就能把煮飯或最多4道料理同時搞定。

Shop Japan新推出的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef」，一機就有兩個獨立的內鍋，鍋蓋也可分別開啟，觸控面板上提供了10種快捷菜單，包括煮白米、糙米、煮熟的米飯、稀飯、燉菜燉肉、湯類、蒸菜等，一鍵輕鬆完成，甚至還能透過自動烹飪輕鬆製作蛋糕和優格，只要善於利用雙鍋特性、分別設定好菜單快捷鍵，就可一鍋煮飯、一鍋煮湯或咖哩，非常適合不需要準備太多菜色與份量的單身族與小家庭，如果想要多點變化，蒸盤上還可放青菜、肉類海鮮或小點心同時烹調。

除了預設的功能選項之外，「ツインシェフTwin Chef」自動調理鍋也可手動調整溫度與烹飪時間，溫度可從35～135°C、時間可從1分鐘到12分鐘，也可用來做簡單加熱。

「ツインシェフTwin Chef」自動調理鍋1月中旬已在日本上市，未稅價24,800日圓（約台幣6,822元）。

日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一機包含兩個內鍋，可同...
日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一機包含兩個內鍋，可同時烹調2～4種料理。圖／翻攝自Shop Japan網站
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日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一機包含兩個內鍋，可同...
日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一機包含兩個內鍋，可同時烹調2～4種料理。圖／翻攝自Shop Japan網站
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日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」具備小份量、雙鍋槽特色...
日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」具備小份量、雙鍋槽特色。圖／翻攝自Shop Japan網站
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日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」造型輕巧好收納。圖／翻...
日本新上市的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」造型輕巧好收納。圖／翻攝自Shop Japan網站
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