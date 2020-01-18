「煮」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

近年來食安意識抬頭，越來越多人傾向在家自己煮，吃得更安心，但對於忙碌的上班族或家庭主婦來說，張羅三餐還是免不了手忙腳亂，為不同的料理更換鍋具更是麻煩。日本看準單身族、小家庭需求，新推出一款小份量、雙鍋槽的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」，搭配隨附的蒸盤，一次就能把煮飯或最多4道料理同時搞定。

Shop Japan新推出的自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef」，一機就有兩個獨立的內鍋，鍋蓋也可分別開啟，觸控面板上提供了10種快捷菜單，包括煮白米、糙米、煮熟的米飯、稀飯、燉菜燉肉、湯類、蒸菜等，一鍵輕鬆完成，甚至還能透過自動烹飪輕鬆製作蛋糕和優格，只要善於利用雙鍋特性、分別設定好菜單快捷鍵，就可一鍋煮飯、一鍋煮湯或咖哩，非常適合不需要準備太多菜色與份量的單身族與小家庭，如果想要多點變化，蒸盤上還可放青菜、肉類海鮮或小點心同時烹調。

除了預設的功能選項之外，「ツインシェフTwin Chef」自動調理鍋也可手動調整溫度與烹飪時間，溫度可從35～135°C、時間可從1分鐘到12分鐘，也可用來做簡單加熱。