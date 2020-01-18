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momo購物網、Yahoo奇摩電商「過年不打烊」！春節下單還有好康

2020-01-18 08:59聯合報 記者陳立儀／即時報導

過年領完年終獎金和壓歲錢，正是花錢的好時機，鎖定農曆春節商機，momo購物網、Yahoo奇摩電商均推出「過年不打烊」活動，不僅可正常下單、在庫商品照常出貨，還有限時好康，momo購物網精選商品下殺3折起，活動期間不限金額下單可抽價值超過2萬元的點睛品鼠年限定黃金；Yahoo奇摩購物中心消費滿3,000元送300購物金，還有百款ㄚ虎福袋獨家組合最低下殺36折起。

momo購物網即日起至1月30日推出「過年不打烊」活動，在庫商品天天正常出貨，客服也將正常服務，方便消費者採買所需用品；活動期間消費達指定門檻可登記領最高3,600購物金，單日單筆訂單滿999元可於當天晚上9點參加金鼠大樂透活動，最高送888 momo幣，還有會員登入抽明星三缺一百萬虛寶、天天簽到領momo幣及抽麗克特咖啡機。

年前開運商品買氣噴發，根據momo購物網統計，招財類買氣最旺，像是紅色內衣褲、招財擺飾及小物、線上點燈祈福等，momo購物網今年推出鹿港天后宮、烘爐地土地公等兩大宮廟點燈組，11月底至今已點亮破千盞燈，其中鹿港天后宮點燈又以「財運亨通－拜斗燈」及「平安點燈－安太歲」最受歡迎。

Yahoo奇摩購物中心1月21日至1月29日推出「2020過年不打烊」，提供24小時快速到貨服務，加碼下單滿6筆送268購物金，單日消費滿2,000元再送虎來寶刮刮樂，必搶福袋包括POLI超萌收納組36折特價888元，市值破萬的agnes b手鍊福袋千元有找。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，農曆年前24小時快速到貨訂單月數成長2成，保養彩妝、汽機車用品、家用清潔的成長力道最顯著；以往春節期間買氣以小年夜及大年初五最旺盛，許多人趕在小年夜下單買一波零食及電玩，為連續假期囤貨，初五則以保健食品、開運內衣及保養彩妝最暢銷。

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Snapware康寧冰雪奇緣超值3件組，原價1,999元、Yahoo奇摩購物中心1月22日至2月3日福袋47折特價949元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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