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電玩迷必收！「DS4造型悠遊卡」首度曝光　粉絲：買爆

2020-01-17 23:17聯合報 記者陳睿中／即時報導

電玩迷、悠遊卡迷注意了！電玩主機PlayStation於官方粉絲團預告，將推出「DS4造型悠遊卡」。整體造型正是以代表性的DUALSHOCK 4的手把為基礎，顯得小巧玲瓏又可愛！消息一出，就湧入大批粉絲留言，表示「好可愛喔！欠買！」、「買爆！」、「想要！」、「第一次想買的造型悠遊卡」

悠遊卡公司近年大量推出立體造型的悠遊卡，除了實際功能之外，更是潮流掛飾小物，屢屢造成社會話題與搶購風潮。包括「乖乖造型悠遊卡」、「茄芷袋造型悠遊卡」等產品，均是代表性的人氣之作。近期悠遊卡也新推出「味王味精造型悠遊卡」，具有強烈的復古風潮。除了讓人搶翻的乖乖造型悠遊卡之外，精靈寶可夢的「寶貝球悠遊卡」、美少女戰士的「月光寶盒悠遊卡」等超高人氣限量款式，在網拍更有10倍的炒作價。

DUALSHOCK 4是SONY針對Play Station遊戲主機所設計的操控手把，有著人體工學握把以及十字按鍵、類比操控感與多組功能按鍵，更設有觸控板、內建喇叭等設計，造型十分經典。本次所公佈的「DS4造型悠遊卡」，就是以DUALSHOCK 4為基礎，等比例縮小而成。隨著消息公佈，大批粉絲紛紛留言「想要！」。另外也有網友留言，表示「拜託大量生產～杜絕黃牛」、「真的不要限量，預購也好，不要讓黃牛有機會」，深怕成為另一波不肖黃牛業者的炒價商品。

PlayStation於官方粉絲團預告「DS4造型悠遊卡」計畫進行中。圖／取自P...
PlayStation於官方粉絲團預告「DS4造型悠遊卡」計畫進行中。圖／取自PlayStation_TW粉絲頁
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味王味精造型悠遊卡 懷舊上市

添香油錢可用悠遊卡 嘉南五大宮廟參與嗶經濟

用悠遊卡也可以添香油寺廟 首廟天壇台南第一家

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