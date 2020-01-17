電玩迷必收！「DS4造型悠遊卡」首度曝光　粉絲：買爆

電玩迷、悠遊卡迷注意了！電玩主機PlayStation於官方粉絲團預告，將推出「DS4造型悠遊卡」。整體造型正是以代表性的DUALSHOCK 4的手把為基礎，顯得小巧玲瓏又可愛！消息一出，就湧入大批粉絲留言，表示「好可愛喔！欠買！」、「買爆！」、「想要！」、「第一次想買的造型悠遊卡」

悠遊卡公司近年大量推出立體造型的悠遊卡，除了實際功能之外，更是潮流掛飾小物，屢屢造成社會話題與搶購風潮。包括「乖乖造型悠遊卡」、「茄芷袋造型悠遊卡」等產品，均是代表性的人氣之作。近期悠遊卡也新推出「味王味精造型悠遊卡」，具有強烈的復古風潮。除了讓人搶翻的乖乖造型悠遊卡之外，精靈寶可夢的「寶貝球悠遊卡」、美少女戰士的「月光寶盒悠遊卡」等超高人氣限量款式，在網拍更有10倍的炒作價。