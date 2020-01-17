台北101太狂！把「私人專機」搬進商場 還可包機體驗

台北101購物中心集結47家國際精品，龐大精品陣容可說是全台第一，2019年商場營收攻破150億（未稅），為全台百貨業績排名第二強，僅次全台百貨店王新光三越台中中港店。台北101即日起至2/9推出的新春檔期，呼應商場的國際精品地標的調性，在四樓都會廣場打造「巨型私人專機」，一樓也特別設計登機門裝置，新春期間限定變身為「台北101國際機場」。

台北101購物中心在四樓都會廣場打造「巨型私人專機」，期間限定變身為「台北101國際機場」。記者江佩君／攝影 分享 facebook

「沉浸式體驗」正夯，台北101把購物中心改造成有趣的國際機場場景，並與台北花市合作，呈現新春藝術花景「世界色彩花園停機坪」，當中停放著大型私人飛機「101 Private Jet」，這架飛機可不只提供觀賞用，還可提供私人包機進行飛行體驗。

「101 Private Jet」供私人包機飛行體驗採「報名封場體驗制」，報名者可選擇想飛行的國家，親自體驗飛行樂趣與降落的風景，除了體驗價，還可選擇包機方案，帶上家人、好友登機享受包機派對，在機艙內享用米其林一星創始主廚Long Xiong專屬設計的環遊世界套餐，一邊品味Sergio Valente機上酒吧，飛行落地後，還能預約BMW頂級轎車專屬接送服務返家。

台北101購物中心在四樓都會廣場打造「巨型私人專機」，期間限定變身為「台北101國際機場」。記者江佩君／攝影 分享 facebook

私人包機飛行體驗自1/18起至3月1日，採ACCUPASS線上預約報名，訓練生體驗價15分鐘1,200元、副駕駛體驗半小時3,000元、正駕駛體驗1小時4,800元。另外，好友包機2小時費用12,000元（提供2份餐點），家族包機3小時2萬元（提供4份餐點）。