台北SOGO新春福袋 用1千拚出5千、iPhone 11再抽東京行

SOGO台北店今年大年初一至初三（1/25~1/27），各樓層品牌共推出超過3萬個商品福袋，維持SOGO的傳統，主打免試手氣，直接享受福袋價優惠，除了原本的福袋大獎外，買福袋還可獲得刮刮樂，再抽東京雙人商務艙來回機票與仙台雙人自由行5日遊。

台北SOGO初一至初三品牌福袋可以天天買，當中又有哪些必買的超值福袋呢？今年忠孝館一樓化妝品首度推出「鼠錢紅包袋」，初一至初三販售，只要用1,000元的福袋價，就可買到內含1,200元商品券，每袋最高達5,000元商品券，可用來買一樓美妝產品。

忠孝館8樓、9樓家電寢飾區推出初一、初二購買千元福袋，就可抽iPhone 11手機128G、Panasonic掃地機器人、Dyson捲髮器等人氣商品。

另外，還有每年都吸引民眾排隊搶購的忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元福袋，每袋價值6,000元起，最大獎為價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。

復興館的部分，B1化妝品區在初一至初三單筆消費滿2,020元，即可參加抽抽樂，將有機會抽中Dyson Supersonic HD03吹風機(桃紅色)、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、Dyson V8 Fluffy無線吸塵器。B1女鞋區開賣1,200元福袋，內含價值5,000元面額券，折數相當於2.4折。

初一至初三於SOGO購買福袋，還能再參加福袋抽獎，初一大獎為價值85,500元的中華航空東京雙人來回商務艙機票，初二、初三抽日本仙台雙人自由行5日(住宿一晚+台灣虎航雙人來回機票)各一名(價值31,000元)。

此外，SOGO聯手10大銀行推出「鼠年迎新春最高8%回饋」，即日起~1/26刷10大指定銀行信用卡達指定門檻，活動期間消費滿額，就可兌換滿5,000送400或滿10,000送800或滿20,000送1,600元的購物抵用券，最高可享8%起回饋，今年也是首度把春節回饋優惠延長至初二。