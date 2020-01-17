2020台北年貨大街開跑 台北地下街推5大年節活動

2020台北年貨大街開跑，各商圈推出許多年節活動與優惠。今年後站商圈、華陰街商圈及台北地下街以工作運勢為主題，結合商圈特色，將在地豐富且多元的平價服裝飾品、3C商品、扭蛋公仔，凸顯商圈在地店家多元、平價、好逛好買的亮點。

台北市副市長黃珊珊表示，後站商圈、華陰街商圈及台北地下街地處交通樞紐，商圈產業多元且豐富，「一站到底，什麼都可以買到」，且物美價廉。黃珊珊今天下午在華陰商圈、台北地下街Y13廣場發送發財金，19日將到艋舺夜市商圈與寧夏夜市商圈、21日於榮濱商店街等地發放發財金紅包袋。

台北市華陰商圈理事長李永進表示，華陰街是北市第二條假日徒步商圈，六日都會封街辦活動，今年掛上裝飾燈籠，晚上的感覺都不一樣，人潮至少多三成；迪化街以小吃聞名，華陰街則賣各式用品，年節的時候，民眾特別喜歡來這裡買穿的、用的，北車周邊旅客也會來挑選旅行用品和小東西作為伴手禮，吸引不少外國遊客挖寶。