巴黎男裝周／路易威登構築天上人間 超現實街頭風

自Virgil Abloh執掌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監之後，街頭風是每季的骨血主題，變換著不同的靈感卻每每令人驚喜，這次在秀前，Virgil Abloh就在IG曝光秀票，秒針逆轉的時鐘讓人期待，辦秀場景也的確打造了逸出當下時空、宛如走進楚門世界的奇幻迷離。

這場在杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）發表的秋冬男裝，佈景以天上人間（Heaven on earth）做為發想，彷彿置身藝術家達利的畫風之中，透過解析當代服裝的元素，將街頭風變得超現實。Virgil Abloh為西服帶來一場進化論，重新解構傳統西裝的符號，例如裂紋拼接的設計就出現在品牌大使吳亦凡的造型之上；上寬下窄的錐形剪裁，則是革新生活樂趣（joie de vivre）的呈現，也象徵掙脫日常生活的拘束。此外，看秀嘉賓還包括藝術家村上隆、男星松田龍平、19歲的新生代陳立農，以及Virgil Abloh的友人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、饒舌歌手Tyga和嘻哈樂團Migos。

天空與雲朵的幻影 配件超亮眼

Virgil Abloh仍然熱中男孩、男人的本質拉鋸，用從男人心中長不大的孩子的目光，來看待世界，再以此視角反映在他所設計的服裝上，是澄澈單純、天真樂觀的，因此在這偌大的人間伊甸園裡，雲朵如夢似幻，變成西裝印花，或是包款上的LV字樣，也像棉花糖般，讓人從視覺中感受膨彈柔軟的耽美。