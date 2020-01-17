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巴黎男裝周／路易威登構築天上人間 超現實街頭風

2020-01-17 19:01聯合報 記者楊詩涵／即時報導

自Virgil Abloh執掌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監之後，街頭風是每季的骨血主題，變換著不同的靈感卻每每令人驚喜，這次在秀前，Virgil Abloh就在IG曝光秀票，秒針逆轉的時鐘讓人期待，辦秀場景也的確打造了逸出當下時空、宛如走進楚門世界的奇幻迷離。

這場在杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）發表的秋冬男裝，佈景以天上人間（Heaven on earth）做為發想，彷彿置身藝術家達利的畫風之中，透過解析當代服裝的元素，將街頭風變得超現實。Virgil Abloh為西服帶來一場進化論，重新解構傳統西裝的符號，例如裂紋拼接的設計就出現在品牌大使吳亦凡的造型之上；上寬下窄的錐形剪裁，則是革新生活樂趣（joie de vivre）的呈現，也象徵掙脫日常生活的拘束。此外，看秀嘉賓還包括藝術家村上隆、男星松田龍平、19歲的新生代陳立農，以及Virgil Abloh的友人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、饒舌歌手Tyga和嘻哈樂團Migos。

天空與雲朵的幻影 配件超亮眼

Virgil Abloh仍然熱中男孩、男人的本質拉鋸，用從男人心中長不大的孩子的目光，來看待世界，再以此視角反映在他所設計的服裝上，是澄澈單純、天真樂觀的，因此在這偌大的人間伊甸園裡，雲朵如夢似幻，變成西裝印花，或是包款上的LV字樣，也像棉花糖般，讓人從視覺中感受膨彈柔軟的耽美。

壞掉的倒轉秒針，一天之中會有兩個時刻走上正確的時間，在這樣的哲學意涵下，Virgil Abloh用男士西服剪裁來表現正裝可以世俗經典、也可以異想天開的設計。而本季的鞋履和包款大放異彩，運動鞋富於未來感，各式各樣的雲朵、鏡面硬殼箱以及極致復古的手袋，都緊扣男孩與男人的本質，反映永不厭歇的好奇心和創造力。

19歲的陳立農獲邀前往巴黎觀賞路易威登2020秋冬大秀。圖／LV提供
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西裝以雲朵般的縐褶點綴打造出華麗俊逸的樣貌。圖／LV提供
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各式各樣的箱型包款，以鏡面帶來未來感。圖／LV提供
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品牌大使吳亦凡以全新的秋冬系列出席大秀。圖／LV提供
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上一季褲裝上運用到的軍裝褶襉設計，延續到本季在腰間有嶄新發揮。圖／LV提供
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鑲綴水晶的西裝，像星空般華麗，箱型包款則是本季亮點之一。圖／LV提供
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如夢似幻的雲朵象徵著天上人間，加上未來感的細節甚為亮眼。圖／LV提供
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毛氈帽、霓彩手套，以及綁縛束帶的鞋款讓配件有高度可看性。圖／LV提供
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如夢似幻的雲朵是本季精湛看點，象徵著天上人間。圖／LV提供
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日劇「無法成為野獸的我們」男星松田龍平出席2020秋冬發表。圖／LV提供
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藝術家村上隆也現身路易威登2020秋冬男裝大秀。圖／LV提供
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貝拉哈蒂德是2020秋冬大秀的嘉賓。圖／LV提供
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饒舌歌手Tyga（左）和嘻哈樂團Migos是觀秀嘉賓。圖／LV提供
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熟悉的剪裁結構中展現裂紋的設計，在破碎與完整之間進行二元對話。圖／LV提供
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大衣外套上藏了一件拼接襯衫，是幽默巧思。圖／LV提供
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秀場設計宛如天上人間，有著藝術家達利的畫風氛圍。圖／LV提供
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像雲朵般的LV字樣相當吸睛。圖／LV提供
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西裝

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