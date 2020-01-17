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台北東區精品洗牌 復興SOGO四月迎來GUCCI

2020-01-17 18:33聯合報 記者江佩君／即時報導

SOGO台北復興館繼齊聚Hermes、Chanel、Louis Vuitton、Cartier國際精品四大天王後，SOGO董事長黃晴雯宣布，今年再添Gucci加入，將於四月進駐開幕，並強調是「商圈唯一的Gucci」。除了有全球名列前段班「精品五大霸主」的領銜陣容，SOGO復興館將持續有其他指標精品加入，持續強化精品級數與陣容。

Gucci進駐SOGO復興館一樓，而原本Gucci在微風廣場的店點，據了解，合約於五月到期後將撤出微風廣場。此外，SOGO復興館接著7月再開Bottega Veneta。復興館一、二樓是精品面積最小的百貨，2019年做到136億業績，站上SOGO業績第一大店，SOGO總經理汪郭鼎松強調，復興館以坪效來看，僅次於百貨坪效王忠孝SOGO。

復興館店店長許淑賢指出，復興館剛開幕時，二樓精品級數還沒有很高，經過10多年的耕耘，現在二樓精品位置已是一位難求，必須年度業績上億的品牌才有可能考慮納入。將持續豐富強化精品陣容，國際精品將串連一、二、三樓。敦化館去年併入由復興館管理，復興、敦化兩店業績加總突破150億。原復興館的TOD’S則將在今年5月轉進敦化館，敦化館在今年除了有新品牌加入外，在餐飲也將會有突破。

忠孝館店長李景銘表示，過完年後會針對餐飲樓層進行公共空間升級，母親節後將擴大B1美食區、增加席次，座位數從280席增加至350席，餐飲品牌會從16家增加至22～23家，也會有首次來台的品牌進駐。SOGO的童裝是東區最大賣場，5樓童裝將導入娛樂教育體驗、經營會員制的Kids Club，呼應新世代父母的需要。

SOGO新竹站前店去年8月租約到期後結束營業，黃晴雯指出，在營業面積減少下，SOGO 2019營收表現持平，今年目標成長2%，達到462億元。

Gucci轉移台北東區陣地，四月將進駐SOGO復興館。圖／摘自IG
Gucci轉移台北東區陣地，四月將進駐SOGO復興館。圖／摘自IG
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SOGO復興館2019年業績達到136億，成為SOGO店王，2020增加Gucc...
SOGO復興館2019年業績達到136億，成為SOGO店王，2020增加Gucci等精品品牌後，業績將持續創新高。圖／SOGO提供
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SOGO品牌Gucci

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