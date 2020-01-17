台北東區精品洗牌 復興SOGO四月迎來GUCCI

SOGO台北復興館繼齊聚Hermes、Chanel、Louis Vuitton、Cartier國際精品四大天王後，SOGO董事長黃晴雯宣布，今年再添Gucci加入，將於四月進駐開幕，並強調是「商圈唯一的Gucci」。除了有全球名列前段班「精品五大霸主」的領銜陣容，SOGO復興館將持續有其他指標精品加入，持續強化精品級數與陣容。

Gucci進駐SOGO復興館一樓，而原本Gucci在微風廣場的店點，據了解，合約於五月到期後將撤出微風廣場。此外，SOGO復興館接著7月再開Bottega Veneta。復興館一、二樓是精品面積最小的百貨，2019年做到136億業績，站上SOGO業績第一大店，SOGO總經理汪郭鼎松強調，復興館以坪效來看，僅次於百貨坪效王忠孝SOGO。

復興館店店長許淑賢指出，復興館剛開幕時，二樓精品級數還沒有很高，經過10多年的耕耘，現在二樓精品位置已是一位難求，必須年度業績上億的品牌才有可能考慮納入。將持續豐富強化精品陣容，國際精品將串連一、二、三樓。敦化館去年併入由復興館管理，復興、敦化兩店業績加總突破150億。原復興館的TOD’S則將在今年5月轉進敦化館，敦化館在今年除了有新品牌加入外，在餐飲也將會有突破。

忠孝館店長李景銘表示，過完年後會針對餐飲樓層進行公共空間升級，母親節後將擴大B1美食區、增加席次，座位數從280席增加至350席，餐飲品牌會從16家增加至22～23家，也會有首次來台的品牌進駐。SOGO的童裝是東區最大賣場，5樓童裝將導入娛樂教育體驗、經營會員制的Kids Club，呼應新世代父母的需要。