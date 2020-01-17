Swarvoski 安心亞閃亮呼喚盛夏熱情

以閃亮水晶聞名的奧地利飾品品牌Swarovski今日發表2020春夏全新ENERGIZED系列系列。鎖定水晶、閃亮、力量、活力等六大元素的施華洛世奇，創意總監娜塔妮‧歌蓮（Nathalie Colin）並在影片中解釋了六大元素與2020春夏系列的主要元素。發表會中更有甜美女星安心亞，頂上新染的草莓焦糖髮色搭配全身施華洛世奇飾品，展現高人氣的熱帶風情魅力。

安心亞由於近期正在準備唱片專輯與新戲，雖然大喊很想和經紀人告假三天飛去泰國散散心，但因為工作滿檔，只能安慰自己只要戴上耳畔的施華洛世奇「TROPICAL 穿孔耳環」，讓自己在心情上飛去熱帶放風；而提到即將來臨的情人節時，她更大方分享自己最愛的飾品組合就是粉色系與鑽石，因為「粉鑽」諧音相似「粉賺」，並笑稱，轉角不一定遇得到愛，但應該遇得到經紀人。