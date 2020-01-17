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他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

Swarvoski 安心亞閃亮呼喚盛夏熱情

2020-01-17 18:14聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

以閃亮水晶聞名的奧地利飾品品牌Swarovski今日發表2020春夏全新ENERGIZED系列系列。鎖定水晶、閃亮、力量、活力等六大元素的施華洛世奇，創意總監娜塔妮‧歌蓮（Nathalie Colin）並在影片中解釋了六大元素與2020春夏系列的主要元素。發表會中更有甜美女星安心亞，頂上新染的草莓焦糖髮色搭配全身施華洛世奇飾品，展現高人氣的熱帶風情魅力。

安心亞由於近期正在準備唱片專輯與新戲，雖然大喊很想和經紀人告假三天飛去泰國散散心，但因為工作滿檔，只能安慰自己只要戴上耳畔的施華洛世奇「TROPICAL 穿孔耳環」，讓自己在心情上飛去熱帶放風；而提到即將來臨的情人節時，她更大方分享自己最愛的飾品組合就是粉色系與鑽石，因為「粉鑽」諧音相似「粉賺」，並笑稱，轉角不一定遇得到愛，但應該遇得到經紀人。

而今日發表的2020春夏系列中，夏季系列以TropicalCrush當成hashtag關鍵字，棕梠葉、銀杏、鸚鵡，紛紛化作手環、不對稱耳墜或戒指，閃耀著動人的金黃閃耀光芒；SPECTACULAR系列則將彩色水晶、鍊結相結合，打造出寬版手環或不對稱的幾何手環，無論日常穿搭或夜間跑趴，輕奢也閃亮。

Swarovski，SPECTACULAR手環，16,900元。圖╱Swarov...
Swarovski，SPECTACULAR手環，16,900元。圖╱Swarovski提供。
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Swarovski，TROPICAL系列穿孔耳環，4,990元。圖╱Swarov...
Swarovski，TROPICAL系列穿孔耳環，4,990元。圖╱Swarovski提供。
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安心亞除了穿戴全身大量Swarovski閃亮飾品，更大露美背、散發性感魅力。圖╱...
安心亞除了穿戴全身大量Swarovski閃亮飾品，更大露美背、散發性感魅力。圖╱Swarovski提供。
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安心亞大讚身上配戴的TROPICAL穿孔耳環，讓她在心情上宛如前往熱帶國家放鬆度...
安心亞大讚身上配戴的TROPICAL穿孔耳環，讓她在心情上宛如前往熱帶國家放鬆度假。圖╱Swarovski提供。
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