東西合併古典也時髦 Qeelin Wulu翠迎新春

談起寶石，人們想起的似乎總是西方愛用的紅寶石、鑽石、祖母綠，但其實東方人愛用的不透明「玉石」，向來擁有眾多吉祥、幸運的意涵。一般而言，玉石又分為軟玉或硬玉，並被廣泛認為具有趨吉避凶、傳世傳家的東方儒家道德觀念。但事物的本質不變，如能透過轉換、總能帶來嶄新氣象。

東方珠寶品牌Qeelin，這回便結和翡翠與葫蘆兩種東方元素、但改以時髦、現代的設計。葫蘆，又稱蒲瓜、扁蒲或瓠子，由於葫蘆的諧音為「福祿」，加上其枝莖名為「蔓帶」、與「萬代」音近，因而有「福祿萬代」的喜氣聯想。但Qeelin這回則將翡翠、玫瑰金、鑽石與葫蘆造型合而為一，無論從成色或造型上，呈現巧妙融合的幾何貴氣。