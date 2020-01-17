2,023元就可以擁有愛馬仕！夢幻精品唇膏3月4日上市

愛馬仕唇膏（RougeHermès）即將在3月4日於全球同步上市，「華爾街日報（The Wall Street Journal，簡稱WSJ）」）率先曝光RougeHermès總共會有24支唇彩，每支售價67美元、補充裝替芯則是42美元，每季推出3款限定色則是72美元，換算下來，只要2,023元就可以擁有一個愛馬仕的精品，未上市先心動。

創立183年的愛馬仕早前就有謠傳將進軍美妝產業，今透過華爾街日報率先報導，讓即將於3月4日上市的唇彩系列先曝光，預估將有2種質地選擇，24款色彩當中，是否會有愛馬仕經典橘色，也受到關注。