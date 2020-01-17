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2,023元就可以擁有愛馬仕！夢幻精品唇膏3月4日上市

2020-01-17 17:30聯合報 記者楊詩涵／即時報導

愛馬仕唇膏（RougeHermès）即將在3月4日於全球同步上市，「華爾街日報（The Wall Street Journal，簡稱WSJ）」）率先曝光RougeHermès總共會有24支唇彩，每支售價67美元、補充裝替芯則是42美元，每季推出3款限定色則是72美元，換算下來，只要2,023元就可以擁有一個愛馬仕的精品，未上市先心動。

創立183年的愛馬仕早前就有謠傳將進軍美妝產業，今透過華爾街日報率先報導，讓即將於3月4日上市的唇彩系列先曝光，預估將有2種質地選擇，24款色彩當中，是否會有愛馬仕經典橘色，也受到關注。

RougeHermès唇膏系列的靈感，來自愛馬仕打造包款的7萬5千個顏色，2種唇膏質地，霧面質感仿效愛馬仕絨面麂皮的柔軟、緞面則是來自凱莉包的皮革觸感，歷經2年的時間研發，RougeHermès由曾在香奈兒、Christian Dior彩妝美容部門的Jérôme Touron主導，至於唇膏管身則為木質打造的彩色拼接圖樣，是珠寶和鞋類創意總監Pierre Hardy設計，目前估計唇膏會在義大利生產，未來也可能在日本或法國製造。

愛馬仕3月4日將上市的純膏，為可換替芯的環保設計。圖／取自The Wall St...
愛馬仕3月4日將上市的純膏，為可換替芯的環保設計。圖／取自The Wall Street Journal；攝影DAVID ABRAHAMS FOR WSJ. MAGAZINE
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愛馬仕即將推出24支唇膏，每季另上市3款季節限定色彩。圖／取自The Wall ...
愛馬仕即將推出24支唇膏，每季另上市3款季節限定色彩。圖／取自The Wall Street Journal；攝影DAVID ABRAHAMS FOR WSJ. MAGAZINE
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愛馬仕唇彩華爾街

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