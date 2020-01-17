滿500送500！「川師傅功夫麵」插旗微風南山還有限定款

繼大直首店後，米塔集團旗下的「川師傅」功夫麵舖，將於1月18日正式進駐微風南山美食街。店內除了老火三寶湯＋功夫麵、麻辣牛肉湯＋功夫麵等組合外，也獨家推出限定版的「麻辣牛舌湯＋功夫麵」、「老火牛肉湯＋功夫麵」等3款餐點，還有3款微風南山限定的小菜。為慶祝開幕，店內也將推出「消費滿500送500」的優惠，並有消費送小菜等方案。

川師傅功夫麵舖，自去年12月底在大直首度面世。新開幕的微風南山店，乃是第2間門市，也是首度進駐百貨。店內擔任主角的「功夫麵」，以手工麵條為底，搭配特製的辣油、醬汁、蔥花與半熟蛋上桌。再搭配麻辣湯底、老火湯底等2款湯頭所製程的特色湯品，組合成11種不同的餐點組合，售價自208元起。

本次針對南山限定推出的「麻辣牛舌湯＋功夫麵」，將滷煮過的牛舌加入麻辣湯內，吃起來辛辣夠味，每份388元。另外「老火牛肉湯＋功夫麵」、「麻辣鴨血豆腐湯＋功夫麵」，也同樣是微風南山限定，售價各為228元、208元。業者表示，相較於坊間拌麵餐廳，店內供應更多款的川味小菜可供搭配。包括有醋溜木耳、麻辣鴨血、獨門牛肚等十餘種選擇。其中川師傅豆干絲、必吃土雞大爪、沒吃過麻辣皮蛋等3款，均為微風南山限定，售價自48元起。