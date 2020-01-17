聲控就能接電話、聽導航！亞太電信、JARVISH推「智慧安全帽」

台灣為機車密度世界最高的國家，有高達1,500萬的機車族，但對於機車族來說，接電話、看導航這些日常基本需求，在騎車時總是有點不方便。亞太電信與與新創公司JARVISH酷設工坊合作推出3款智慧安全帽，透過聲控就能接聽電話、聽音樂、聽導航甚至直播沿途風景，即日起於亞太電信全台實體門市開賣，搭配「壹網打勁」方案月付396元起就可輕鬆入手。

JARVISH酷設工坊透過IoT、AI技術並整合軟硬體，打造機車安全帽連網平台，推出「智慧安全帽」，以簡單的語音指令就可操控接電話、聽音樂、導航指引、操作錄影、拍照等功能，降低騎士低頭滑手機的危險，也不用再停車查看手機地圖、擔心漏接電話，還能在臉書上可即時直播分享沿途美景；其中JARVISH X 、Angelo X兩款配備智慧尾燈提升夜間行車安全，並有行車紀錄器協助紀錄公共安全事件。

亞太電信即日起於全台實體門市開賣VINTAGE PLUS 、JARVISH X 、Angelo X等初、中、高階款「智慧安全帽」，搭配「壹網打勁」方案月付396元起，可享上網吃到飽、網內互打免費、網外與市話最高送1,900分鐘。