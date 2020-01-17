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聲控就能接電話、聽導航！亞太電信、JARVISH推「智慧安全帽」

2020-01-17 16:41聯合報 記者陳立儀／即時報導

台灣為機車密度世界最高的國家，有高達1,500萬的機車族，但對於機車族來說，接電話、看導航這些日常基本需求，在騎車時總是有點不方便。亞太電信與與新創公司JARVISH酷設工坊合作推出3款智慧安全帽，透過聲控就能接聽電話、聽音樂、聽導航甚至直播沿途風景，即日起於亞太電信全台實體門市開賣，搭配「壹網打勁」方案月付396元起就可輕鬆入手。

JARVISH酷設工坊透過IoT、AI技術並整合軟硬體，打造機車安全帽連網平台，推出「智慧安全帽」，以簡單的語音指令就可操控接電話、聽音樂、導航指引、操作錄影、拍照等功能，降低騎士低頭滑手機的危險，也不用再停車查看手機地圖、擔心漏接電話，還能在臉書上可即時直播分享沿途美景；其中JARVISH X 、Angelo X兩款配備智慧尾燈提升夜間行車安全，並有行車紀錄器協助紀錄公共安全事件。

亞太電信即日起於全台實體門市開賣VINTAGE PLUS 、JARVISH X 、Angelo X等初、中、高階款「智慧安全帽」，搭配「壹網打勁」方案月付396元起，可享上網吃到飽、網內互打免費、網外與市話最高送1,900分鐘。

以最高階的Angelo X全罩彩繪帽款為例，具備隱藏麥克風、智慧感知尾燈、前後對講、無線充電、2K Full HD錄影等功能，建議售價19,900元，搭配亞太電信「壹網打勁」方案月租1,396元、綁約30期，專案價只要1,990元，現省17,910元；入門級的VINTAGE PLUS為3／4帽款，可語音控制播放音樂、前後對講，建議售價4,290元，搭配亞太電信「壹網打勁」方案月租396元、綁約30期，專案價只要990元。

亞太電信、JARVISH攜手推出「智慧安全帽」，即日起於亞太電信全台實體門市開賣...
亞太電信、JARVISH攜手推出「智慧安全帽」，即日起於亞太電信全台實體門市開賣。圖／亞太電信提供
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亞太電信、JARVISH攜手推出「智慧安全帽」，透過聲控讓騎乘更安全且智慧化。圖...
亞太電信、JARVISH攜手推出「智慧安全帽」，透過聲控讓騎乘更安全且智慧化。圖／亞太電信提供
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JARVISH智慧安全帽Angelo X、Vintage PLUS、JARVIS...
JARVISH智慧安全帽Angelo X、Vintage PLUS、JARVISH X。圖／亞太電信提供
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