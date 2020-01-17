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價格夠親民！愛馬仕Hermès撞色唇膏外型、開賣月曝光

2020-01-17 16:18聯合報 記者劉小川／台北即時報導

終於曝光了！被稱為「最親民」的法國精品愛馬仕Hermes美妝系列，首波就以唇膏作為主打，取名為「Rouge Hermès」，全系列24色，包裝以愛馬仕近年喜歡的「趣味」撞色風格為主，帶來超年輕、有型的氣息，售價也同步曝光，目前國外訂價為67美元，約台幣2,000元，另外唇膏內芯可供替換，售價為42美元，約台幣1,260元，預計今年3月起陸續在愛馬仕全球指定店舖開賣。

根據「華爾街日報」的報導，口紅共有24個色號，顏色靈感來自愛馬仕經典的橘色、各款當紅包款的顏色為主，從900種皮革顏色、75,000種絲巾顏色中精選而出，兩種質地取自愛馬仕麂皮的霧面質感，以及小牛皮的絲滑光感，唇膏的香味也是由愛馬仕調香師特別調製而成，包裝設計由愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy操刀，每支口紅都具有顏色上的撞色設計與巧思，一次買入多款，更能感受其活潑的氛圍。

愛馬仕香氛美妝部門總裁Agnès de Villers，在接受外媒採訪時，表示若是這款口紅能夠成功，希望消費者感到的不只是一支口紅，而是愛馬仕商品中的一部分。

愛馬仕的唇膏，只是美妝產品的第一步，愛馬仕預計每半年推出一款美妝產品，之後包括眼妝、腮紅與底妝產品等，將會陸續曝光。

愛馬仕的唇膏終於曝光了。圖／摘自微博
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愛馬仕的唇膏終於曝光了。圖／摘自微博
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愛馬仕的唇膏終於曝光了。圖／摘自微博
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