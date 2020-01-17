巴黎男裝周／南柱赫、姜東昊約好的嗎 飛行員外套比帥

巴黎男裝周正進行中，也是帥氣歐巴匯聚花都的時刻，南柱赫、姜東昊分獲DIOR及DUNHILL邀請前往看秀，穿衣默契簡直有志一同，各自都以黑色系的輕便飛行夾克、運動鞋，穿出輕快的型男風采。

早前以韓劇「耀眼」演技大躍進而引起關注的南柱赫，穿著DIOR MEN服裝、配件現身仁川機場，準備前往巴黎參加將在台灣時間1月17日凌晨1：00發表的DIOR 2020冬季男裝大秀。