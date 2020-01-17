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巴黎男裝周／南柱赫、姜東昊約好的嗎 飛行員外套比帥

2020-01-17 14:48聯合報 記者楊詩涵／即時報導

巴黎男裝周正進行中，也是帥氣歐巴匯聚花都的時刻，南柱赫、姜東昊分獲DIOR及DUNHILL邀請前往看秀，穿衣默契簡直有志一同，各自都以黑色系的輕便飛行夾克、運動鞋，穿出輕快的型男風采。

早前以韓劇「耀眼」演技大躍進而引起關注的南柱赫，穿著DIOR MEN服裝、配件現身仁川機場，準備前往巴黎參加將在台灣時間1月17日凌晨1：00發表的DIOR 2020冬季男裝大秀。

而韓團NU’EST主唱姜東昊（白虎），則是受邀前往巴黎，出席1月19日發表的dunhill 2020秋冬男裝秀，他也是以飛行夾克現身機場，白色喀什米爾針織衫的搭襯顯得簡約俐落，一身輕裝展現迷人的休閒風穿搭。

南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Al...
南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Alex Foxton刺繡logo黑色飛行員夾克79,000元、工裝褲33,000元，搭配黑色馬鞍腰包62,000元、B25高筒運動鞋29,000元。圖／DIOR提供
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姜東昊穿dunhill的shearling飛行外套13萬5,000元、喀什米爾衫...
姜東昊穿dunhill的shearling飛行外套13萬5,000元、喀什米爾衫32,950元、寬褲12,500元，搭配Duke Runner鞋款30,950元、旅行袋10萬5,000元。圖／dunhill提供
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南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Al...
南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Alex Foxton刺繡logo黑色飛行員夾克79,000元、工裝褲33,000元，搭配黑色馬鞍腰包62,000元、B25高筒運動鞋29,000元。圖／DIOR提供
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南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Al...
南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Alex Foxton刺繡logo黑色飛行員夾克79,000元、工裝褲33,000元，搭配黑色馬鞍腰包62,000元、B25高筒運動鞋29,000元。圖／DIOR提供
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南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Al...
南柱赫穿DIOR MEN Oblique藍色緹花棉質連帽上衣56,000元、Alex Foxton刺繡logo黑色飛行員夾克79,000元、工裝褲33,000元，搭配黑色馬鞍腰包62,000元、B25高筒運動鞋29,000元。圖／DIOR提供
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DIOR MEN黑色馬鞍腰包，售價62,000元。圖／DIOR提供
DIOR MEN黑色馬鞍腰包，售價62,000元。圖／DIOR提供
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DIOR MEN B25黑色高筒運動鞋，售價29,000元。圖／DIOR提供
DIOR MEN B25黑色高筒運動鞋，售價29,000元。圖／DIOR提供
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姜東昊穿dunhill的shearling飛行外套13萬5,000元、喀什米爾衫...
姜東昊穿dunhill的shearling飛行外套13萬5,000元、喀什米爾衫32,950元、寬褲12,500元，搭配Duke Runner鞋款30,950元、旅行袋10萬5,000元。圖／dunhill提供
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巴黎機場

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