懶人過年「三步驟一鍋燒」／山藥鴨肉煲湯

2020年一月下旬適逢農曆新年假期，但我們不是天天宴客，或是家庭人口原本就比較少的時候，「一鍋燒」的料理方式是簡單快速的選擇，也很適合懶人一族！由養生節目觀眾們都很熟悉的江坤俊醫師，推薦富含維他命D的料理，國宴主廚雷議宗親自示範，以各式天然食材入菜，透過簡單三步驟，運用年節食材變好料，「料理苦手族」也可以是做菜高手喔。

用電鍋就能做出像大菜的「山藥鴨肉煲湯」。圖／采實文化 提供 分享 facebook

「山藥鴨肉煲湯」像大菜 電鍋料理超簡單方便

鼠年吃好料！奧斯卡動畫「料理鼠王」鼓勵大家：料理非難事，而這道「山藥鴨肉煲湯」，只要運用每個人家裡都有的電鍋，將食材丟入按下開關，就能做出像年菜預購DM一樣的「大菜」，放到宴客桌也很有面子，快來看看主廚的作法吧！

材料準備（約2到3人份）

鴨肉 ⋯⋯ 半隻，切塊備用

山藥 ⋯⋯ 150g

老薑 ⋯⋯ 60g

蒜頭 ⋯⋯ 80g

乾香菇 ⋯⋯ 8朵

高湯 ⋯⋯ 適量

蛤蠣 ⋯⋯ 100g

鹽巴 ⋯⋯ 少許

米酒 ⋯⋯ 適量

香油 ⋯⋯ 少許

三步驟端上桌（國宴主廚雷議宗示範）

步驟一：煮一鍋熱水，將鴨肉放入川燙一下，撈起洗淨備用。

步驟二：準備電鍋內鍋或燉鍋，將鴨肉、山藥、老薑、蒜頭、乾香菇、高湯、鹽、適量米酒放入，外鍋放入約兩杯量米杯的水，按下開關燉煮即可。

步驟三：電鍋開關跳起放入蛤蠣及香油，蓋上鍋蓋悶約5 分鐘後即可開鍋食用。若是使用燉鍋熬煮，約煮45 分鐘再放入蛤蠣，待蛤蠣全開即可關火。

國宴主廚雷議宗。圖／采實文化 提供 分享 facebook

以上內容摘自江坤俊醫師著作《每日好D》、圖文資料／采實文化提供