懶人過年「三步驟一鍋燒」／香菇鮮蚵砂鍋粥

2020年一月下旬適逢農曆新年假期，但我們不是天天宴客，或是家庭人口原本就比較少的時候，「一鍋燒」的料理方式是簡單快速的選擇，也很適合懶人一族！由養生節目觀眾們都很熟悉的江坤俊醫師，推薦富含維他命D的料理，國宴主廚雷議宗親自示範，以各式天然食材入菜，透過簡單三步驟，運用年節食材變好料，「料理苦手族」也可以是做菜高手喔。

香菇鮮蚵砂鍋粥，每一口都吃到滿滿食材，飽足又暖胃。圖／采實文化 提供 分享 facebook

現成食材丟下去！「香菇鮮蚵砂鍋粥」輕鬆享有海滋味

為了籌備年貨，許多家庭會採買各式生鮮與南北貨，年菜吃膩了想吃個粥，這道「香菇鮮蚵砂鍋粥」，運用過年採買食材切一切丟下去馬上輕鬆出菜，「一鍋」完成的料理口感豐富，鮮蚵散發濃郁海鮮滋味，中午吃飽飽就可以去走春啦！

材料準備（約2到3人份）

鮮蚵 ⋯⋯150g

白米飯 ⋯⋯150g

豚骨高湯 ⋯⋯兩小包，依個人口味調整

乾香菇絲 ⋯⋯30g

雞蛋 ⋯⋯1 顆

鹽巴 ⋯⋯少許

米酒 ⋯⋯少許

芹菜碎 ⋯⋯少許

海苔絲 ⋯⋯適量

三步驟端上桌（國宴主廚雷議宗示範）

國宴主廚雷議宗。圖／采實文化 提供 分享 facebook

1. 鍋內放入白米飯與豚骨高湯、乾香菇絲、鹽巴、米酒，中火熬煮。

2. 米飯煮至軟爛後放入鮮蚵煮滾至熟成，加入一顆雞蛋花。

3. 可準備一個溫熱砂鍋，將煮好的鮮蚵粥倒入保溫，再放入芹菜碎及海苔絲即可上桌。

以上食譜摘自江坤俊醫師著作《每日好D》、圖文資料／采實文化提供

書名：《每日好D【實踐版】：江坤俊醫師的日日補D計畫，幫你找回身體不足的維他命D、抗癌護健康》作者：江坤俊醫師、圖／采實文化 提供 分享 facebook

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