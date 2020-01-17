親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

譁然！彰化台灣民俗村傳開拆 縣府：將勒令停工開罰

西非恐怖沙漠：薩赫爾「聖戰衝突」惡化的殺戮循環

懶人過年「三步驟一鍋燒」／香菇鮮蚵砂鍋粥

2020-01-17 14:32聯合報 文／柯意如 整理

2020年一月下旬適逢農曆新年假期，但我們不是天天宴客，或是家庭人口原本就比較少的時候，「一鍋燒」的料理方式是簡單快速的選擇，也很適合懶人一族！由養生節目觀眾們都很熟悉的江坤俊醫師，推薦富含維他命D的料理，國宴主廚雷議宗親自示範，以各式天然食材入菜，透過簡單三步驟，運用年節食材變好料，「料理苦手族」也可以是做菜高手喔。

香菇鮮蚵砂鍋粥，每一口都吃到滿滿食材，飽足又暖胃。圖／采實文化 提供
香菇鮮蚵砂鍋粥，每一口都吃到滿滿食材，飽足又暖胃。圖／采實文化 提供
分享

現成食材丟下去！「香菇鮮蚵砂鍋粥」輕鬆享有海滋味

為了籌備年貨，許多家庭會採買各式生鮮與南北貨，年菜吃膩了想吃個粥，這道「香菇鮮蚵砂鍋粥」，運用過年採買食材切一切丟下去馬上輕鬆出菜，「一鍋」完成的料理口感豐富，鮮蚵散發濃郁海鮮滋味，中午吃飽飽就可以去走春啦！

材料準備（約2到3人份）

鮮蚵 ⋯⋯150g

白米飯 ⋯⋯150g

豚骨高湯 ⋯⋯兩小包，依個人口味調整

乾香菇絲 ⋯⋯30g

雞蛋 ⋯⋯1 顆

鹽巴 ⋯⋯少許

米酒 ⋯⋯少許

芹菜碎 ⋯⋯少許

海苔絲 ⋯⋯適量

三步驟端上桌（國宴主廚雷議宗示範）

國宴主廚雷議宗。圖／采實文化 提供
國宴主廚雷議宗。圖／采實文化 提供
分享

1. 鍋內放入白米飯與豚骨高湯、乾香菇絲、鹽巴、米酒，中火熬煮。

2. 米飯煮至軟爛後放入鮮蚵煮滾至熟成，加入一顆雞蛋花。

3. 可準備一個溫熱砂鍋，將煮好的鮮蚵粥倒入保溫，再放入芹菜碎及海苔絲即可上桌。

以上食譜摘自江坤俊醫師著作《每日好D》、圖文資料／采實文化提供

書名：《每日好D【實踐版】：江坤俊醫師的日日補D計畫，幫你找回身體不足的維他命D...
書名：《每日好D【實踐版】：江坤俊醫師的日日補D計畫，幫你找回身體不足的維他命D、抗癌護健康》作者：江坤俊醫師、圖／采實文化 提供
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國宴雞蛋醫師

延伸閱讀

維他命D什麼時候吃才對？一天吃幾次？醫師詳細...

中國菇混充台菇 消保處呼籲民眾選菇看產銷履歷...

芹菜哪部分最營養？專家提醒你可能把營養的部分...

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香...

病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾...

日女製杏仁粒棉花糖卻烤焦 網民震驚：是香菇嗎

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

嘉義人的私房名單！8年「甜心亭」甜點2月熄燈

2020-01-17 14:42

95%來自好市多 媽媽貼出神級「便當圖鑑」網大讚

2020-01-17 14:59

巴黎男裝周／南柱赫、姜東昊約好的嗎 飛行員外套比帥

2020-01-17 14:48

懶人過年「三步驟一鍋燒」／山藥鴨肉煲湯

2020-01-17 14:33

星宇航空23日開航 下半年擬開日本航線

2020-01-17 14:05

金鼠年居家布置快搶買！IKEA、生活工場推過年喜氣小物　「IKEA佛跳牆」必吃

2020-01-17 14:05

巴黎男裝周／三宅一生結合爵士樂 服裝秀成即興音樂會

2020-01-17 13:29

在王室公爵夫婦以前 哈利與梅根手上腕表原來戴這款

2020-01-17 12:47

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

2020-01-17 12:40

清明上河圖前進故宮南院 過年檔期奇幻加國寶精彩可期

2020-01-17 11:14

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放8天

2020-01-17 11:04

遠東挺小農 主廚用在地食材示範4道獨門年菜

2020-01-16 23:50

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-16 23:18

古典帝王風好看好吃！W Hotel與Wedgwood推聯名下午茶

2020-01-16 23:06

台北當代藝博會開幕 艾未未「行之道」呈現難民處境

2020-01-16 23:02

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

LONGCHAMP網購上線了 坎達爾珍娜拎線上限定最新款

2020-01-16 20:41

連3天2人同行1人免費！高雄最新吃到飽帕里巴黎試營運

2020-01-16 20:25

一次購足網美行頭！李晶晶sunday度假概念店A13登場

2020-01-16 19:54

龍后凍齡秘訣曝光！倩碧宣布全球代言人艾蜜莉亞克拉克

2020-01-16 19:12

情人節就要「滋滋聲」！茹絲葵菲力香料蟹肉3千有找

2020-01-16 18:23

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05

小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

2020-01-16 18:00

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00

毛小孩過好年！蝦皮購物「汪喵寶貝迎新春」寵物用品5折起

2020-01-16 17:42

星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

2020-01-16 17:01

倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽

2020-01-16 16:55

Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

2020-01-16 16:47

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發 網：會買到破產

2020-01-16 16:16

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05
看更多

熱門文章

收到營業許可函！環狀線確定19日起開放免費試乘

2020-01-16 17:17

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

新北、桃竹苗低溫特報！氣象局：今明可能冷到10度以下

2020-01-17 10:46

林佳龍批准環狀線！交通部今天發函

2020-01-16 16:36

原來這是術後的痛感...當外科名醫成為手術台上的病人

2020-01-16 20:16

過年天氣 彭啟明：初一後天氣應不像前兩年那麼穩定

2020-01-17 08:28

沙漠星空屋變廢棄帳篷？12萬中東行腹瀉受氣旅客抗議

2020-01-17 11:18

天冷吃完薑母鴨後猝死 醫曝這行為超危險

2020-01-16 20:10

白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降但降雪機率低

2020-01-17 07:40

連3天2人同行1人免費！高雄最新吃到飽帕里巴黎試營運

2020-01-16 20:25

北捷「常客優惠」分級回饋 一張表試算上班族怎麼搭最省錢

2020-01-16 23:12

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放8天

2020-01-17 11:04

每日星座運勢／射手注意人際的維護 事業貴人很多

2020-01-17 00:00

桃園刮出200萬加賓士車大獎 神秘得主現身：全部給媽媽

2020-01-17 12:06

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-16 23:18

必備年菜是哪道？ 網友指名：少它不用過年

2020-01-16 16:52

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

越晚越冷！冷空氣南下低溫探11度 北台灣、花東短暫雨

2020-01-17 09:26

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

新北環狀線 1月19日起免費試乘 年後通車

2020-01-17 01:05

手摸可愛小章魚 網驚：世界上最毒動物之一可殺20人

2020-01-16 19:43

請幫忙！去松山機場留意這黑盒子 找不到電子耳爸媽心急如焚

2020-01-17 10:22

滿滿回憶殺 高雄大立百貨「空中樂園」春節兒童免費玩

2020-01-16 20:44

是你嗎？9-10月發票千萬大獎還有兩位未兌領

2020-01-17 11:26

春節假期高乘載管制 2人座超跑上不了國道

2020-01-17 11:28

鷹蛇摔角殊死戰 纏鬥20分鐘勝負成謎

2020-01-16 17:52

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

王者的逆襲！時隔兩年王元均重返「棋王」寶座

2020-01-17 04:41

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

2020-01-17 12:40

小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25

比基本工資還低…她面試美編職缺爆「起薪20K」老闆還抱怨勞基法

2020-01-17 13:10

【心情點滴】舒眉／山野寄情

2020-01-17 06:00

影／新北環狀線最快19日試乘 侯友宜：春節後通車

2020-01-16 17:52

侯友宜：跟柯文哲協調月底辦環狀線通車 讓民眾試乘一個月

2020-01-17 11:31

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

妙齡女性便秘半年 竟是「城堡人疾病」找上門

2020-01-17 10:58

【我愛一個人煮-99】太陽臉／涼麵兩式

2020-01-17 06:00

三成武漢肺炎患未赴華南海鮮市場 疾管署不禁台商返國

2020-01-16 15:39

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00

刮刮樂挑女友生日號碼 30歲新店男幸運刮中100萬

2020-01-17 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top