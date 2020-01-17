金鼠年居家布置快搶買！IKEA、生活工場推過年喜氣小物 「IKEA佛跳牆」必吃
每到農曆春節，象徵吉祥喜氣又開運的紅色、金色都是居家布置少不了的元素，今年是金鼠年，各種「鼠」造型的小物更是少不了，IKEA、生活工場都推出應景的春節居家商品，快趁著過年前搶買一波。此外，IKEA瑞典餐廳今年再次推出年節限定的佛跳牆，內含雞肉、豬腳、豬蹄筋、芋頭、海參及干貝等美味食材，原價220元、一月卡友價190元，另有新春超值優惠套餐，逛完店別忘了去吃一下補充元氣。
IKEA全新的SOLGLIMTAR新春系列包括精緻的窗花及春聯，還有應景的燈籠裝飾燈，餐具、桌巾、門墊等，富貴牡丹花紋搭配紅色系，讓家充滿喜氣洋洋的賀年氣氛。
IKEA也推薦了年前除舊布新的3大技巧，客廳是凝聚親友情感的重要空間，可以運用紅色沙發、收納櫃、椅凳等，尤其沙發是客廳的主角，有著能改變客廳格局，決定色調、烘托氣氛的重要作用，趁過年時期換一套新沙發或布套就能輕鬆創造年節氛圍。IKEA推出LIDHULT系列沙發，採用象徵鴻運當頭的沉穩紅色，寬敞設計具有包覆感，守歲暢聊整夜也能舒適享受。
第2個技巧是運用家飾品，放上IKEA SOLGLIMTAR系列年節氣息的門墊、 LED裝飾燈 、靠枕，或是同系列窗花、春聯做簡單裝飾，花小錢就能增添年味。特別推薦SOLGLIMTAR系列附蓋萬用罐，精巧的五隔層設計可當年貨盤，豔紅花樣造型也能做為裝飾品。
最後，除夕圍爐歡聚，餐桌布置會是一大亮點，運用SOLGLIMTAR桌巾、餐墊，再搭配人造花及桌上的小飾品，打造令人印象深刻的年節餐桌。
生活工場將老鼠的形象卡通化，融入各類生活用品、小物中，像是超人氣的低反彈地墊、抱枕系列配合金鼠年推出超萌黃金鼠造型，同系列還有低反彈枕及暖手抱枕，可做靠枕、靠墊、午睡枕使用。另外也有搞怪有趣的起司鼠系列，大大的耳朵配上圓滾滾的身形，充滿福氣感，包括大玩偶、啾咪鼠起司帽蓋毯等。
鼠年最佳代言人米奇，生活工場推薦迪士尼米奇304不鏽鋼電鍋，經典紅黑配色配上俏皮可愛的米奇圖案，就連鍋蓋上都有米奇身影，11人份大容量，是廚房的吸睛焦點；另外還有適合小朋友使用的米奇造型洗手清潔慕斯，獨特米奇造型壓頭可擠出可愛的米奇泡沫。
除了鼠年小物之外，生活工場建議可利用紅色系或帶有春天氣息的紡織品及小物妝點過年氣氛，像是新推出的波西圓舞系列坐墊、抱枕，波西米亞風格的復古色彩帶有輕奢氣息，營造喜氣感又能保有時尚典雅氛圍；夕霏煙花抱枕套採用恬靜溫婉的色系，蕾絲工藝搭配球球流蘇點綴，仿傳統窗花的紋路可營造淡雅年味；Starlight璀璨金香氛擴香組的金屬工藝瓶身搭配精緻雕刻，多層次香氣讓過年團聚更享受。
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