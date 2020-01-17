金鼠年居家布置快搶買！IKEA、生活工場推過年喜氣小物　「IKEA佛跳牆」必吃

過年圍爐歡聚，IKEA推出全新SOLGLIMTAR新春系列，讓餐桌布置成為亮點。圖／IKEA提供 分享 facebook

每到農曆春節，象徵吉祥喜氣又開運的紅色、金色都是居家布置少不了的元素，今年是金鼠年，各種「鼠」造型的小物更是少不了，IKEA、生活工場都推出應景的春節居家商品，快趁著過年前搶買一波。此外，IKEA瑞典餐廳今年再次推出年節限定的佛跳牆，內含雞肉、豬腳、豬蹄筋、芋頭、海參及干貝等美味食材，原價220元、一月卡友價190元，另有新春超值優惠套餐，逛完店別忘了去吃一下補充元氣。

IKEA全新的SOLGLIMTAR新春系列包括精緻的窗花及春聯，還有應景的燈籠裝飾燈，餐具、桌巾、門墊等，富貴牡丹花紋搭配紅色系，讓家充滿喜氣洋洋的賀年氣氛。

IKEA也推薦了年前除舊布新的3大技巧，客廳是凝聚親友情感的重要空間，可以運用紅色沙發、收納櫃、椅凳等，尤其沙發是客廳的主角，有著能改變客廳格局，決定色調、烘托氣氛的重要作用，趁過年時期換一套新沙發或布套就能輕鬆創造年節氛圍。IKEA推出LIDHULT系列沙發，採用象徵鴻運當頭的沉穩紅色，寬敞設計具有包覆感，守歲暢聊整夜也能舒適享受。

第2個技巧是運用家飾品，放上IKEA SOLGLIMTAR系列年節氣息的門墊、 LED裝飾燈 、靠枕，或是同系列窗花、春聯做簡單裝飾，花小錢就能增添年味。特別推薦SOLGLIMTAR系列附蓋萬用罐，精巧的五隔層設計可當年貨盤，豔紅花樣造型也能做為裝飾品。

最後，除夕圍爐歡聚，餐桌布置會是一大亮點，運用SOLGLIMTAR桌巾、餐墊，再搭配人造花及桌上的小飾品，打造令人印象深刻的年節餐桌。

生活工場將老鼠的形象卡通化，融入各類生活用品、小物中，像是超人氣的低反彈地墊、抱枕系列配合金鼠年推出超萌黃金鼠造型，同系列還有低反彈枕及暖手抱枕，可做靠枕、靠墊、午睡枕使用。另外也有搞怪有趣的起司鼠系列，大大的耳朵配上圓滾滾的身形，充滿福氣感，包括大玩偶、啾咪鼠起司帽蓋毯等。

鼠年最佳代言人米奇，生活工場推薦迪士尼米奇304不鏽鋼電鍋，經典紅黑配色配上俏皮可愛的米奇圖案，就連鍋蓋上都有米奇身影，11人份大容量，是廚房的吸睛焦點；另外還有適合小朋友使用的米奇造型洗手清潔慕斯，獨特米奇造型壓頭可擠出可愛的米奇泡沫。