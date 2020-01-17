巴黎男裝周／三宅一生結合爵士樂 服裝秀成即興音樂會

盡情做自己的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，在巴黎男裝周發表2020秋冬系列時，以「Jam」為主題，將爵士樂即興、自在、流暢的精神融入服裝發表中，整場服裝秀儼然盛大音樂會。

2020秋冬HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE男裝選在龐畢度中心（Centre Pompidou）發表，自由奔放的「Jam」一字除了果醬，也是樂手的即興合奏之意，設計師高橋悠介將每一次的服裝造型，視為一場即興演出，隨意混搭不同風格、展現自我，在發表現場也以「Jam」精神結合音樂和服裝，為視覺、聽覺帶來愉快的享受。