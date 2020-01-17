巴黎男裝周／三宅一生結合爵士樂 服裝秀成即興音樂會
盡情做自己的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，在巴黎男裝周發表2020秋冬系列時，以「Jam」為主題，將爵士樂即興、自在、流暢的精神融入服裝發表中，整場服裝秀儼然盛大音樂會。
2020秋冬HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE男裝選在龐畢度中心（Centre Pompidou）發表，自由奔放的「Jam」一字除了果醬，也是樂手的即興合奏之意，設計師高橋悠介將每一次的服裝造型，視為一場即興演出，隨意混搭不同風格、展現自我，在發表現場也以「Jam」精神結合音樂和服裝，為視覺、聽覺帶來愉快的享受。
服裝秀以爵士鋼琴音樂大師Herbie Hancock的「Watermelon Men」揭開序幕，中段則是六○年代經典爵士樂「Take Five」為搭配。Take Five曲目於1959年發表，爵士薩克斯風大師Paul Desmond開創5拍節奏，以此顛覆精神來呼應HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE男裝線條輪廓打破既定印象。這場服裝秀包括薩克斯風、大提琴、爵士鼓等，以及圓管雜耍，在大型的即興爵士音樂派對中展現三宅一生的服裝可以因應任何場合與屬性，恣意揮灑自我的宗旨。
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