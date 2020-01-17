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在王室公爵夫婦以前 哈利與梅根手上腕表原來戴這款

2020-01-17 12:47聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

成為王族聽起來如夢似幻，但不過兩周內，英國王室的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子與公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle）無預警閃電宣佈退出王室「高階（Senior）」成員身份，震驚各界。英女王伊莉莎白二世從日前的震怒、冷處理，轉變到兩日前的祝福，似乎正要為這段王室的震撼彈等級新聞，譜寫較好的後續發展。

離開王室、貌似將和龐大的稅金收入說再會，但其實兩人無形間也許追求的，可能會是新一代的自由與獨立。曾有外媒整理出英王室的衣著潛規則，從是否能配戴王冠、衣物顏色、剪裁、執持物品，都有未曾明說的地雷區。而美國腕表部落客Wrist Enthusiast更在昨日於instagram貼出一張合照，展示哈利與梅根兩人在結婚前配戴的腕表。

哈利在服役時曾配戴一款勞力士Rolex的Explorer II腕表，白色表面與精鋼鍊帶、並具備橘色指針的第二地時間顯示，相當務實導向；而梅根則在出席公開場合時選擇了Cartier的法國坦克Tank腕表中型款，同樣是簡約的俐落風格，基本的時間顯示。雖然王室成員配戴的物品的確不等同於皇室御用品牌（Royal Warrant of Appointment），但兩人在結婚後相對較少配戴可供辨識的精品腕表，耐人尋味。的確富裕的生活人人想望，而無價的「自由」是否正是兩人出走王室的關鍵因素？相信時間終將為這謎團，寫下最好註腳。

Cartier，Tank系列TANK FRANÇAISE腕錶中型款，價格店洽。圖...
Cartier，Tank系列TANK FRANÇAISE腕錶中型款，價格店洽。圖╱Cartier提供。
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Rolex，EXPLORER II系列精鋼腕表，白色表面，具備時間顯示與第二地時...
Rolex，EXPLORER II系列精鋼腕表，白色表面，具備時間顯示與第二地時間功能。價格店洽。圖╱Rolex提供。
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美國腕表部落客日前於Instagram帳號貼出一張哈利王子與梅根的腕表配戴照片。...
美國腕表部落客日前於Instagram帳號貼出一張哈利王子與梅根的腕表配戴照片。圖╱翻攝自iG @Wrist Enthusiast。
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王室腕表結婚

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