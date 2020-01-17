在王室公爵夫婦以前 哈利與梅根手上腕表原來戴這款

成為王族聽起來如夢似幻，但不過兩周內，英國王室的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子與公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle）無預警閃電宣佈退出王室「高階（Senior）」成員身份，震驚各界。英女王伊莉莎白二世從日前的震怒、冷處理，轉變到兩日前的祝福，似乎正要為這段王室的震撼彈等級新聞，譜寫較好的後續發展。

離開王室、貌似將和龐大的稅金收入說再會，但其實兩人無形間也許追求的，可能會是新一代的自由與獨立。曾有外媒整理出英王室的衣著潛規則，從是否能配戴王冠、衣物顏色、剪裁、執持物品，都有未曾明說的地雷區。而美國腕表部落客Wrist Enthusiast更在昨日於instagram貼出一張合照，展示哈利與梅根兩人在結婚前配戴的腕表。