「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

人氣手搖飲在便利商店也喝得到！全家便利商店自從進軍台鐵車站開店之後，持續以異業結盟策略邀請各地熱門店家合作，今天（1月17日）宣布台灣黑糖飲品連鎖品牌「珍煮丹」進駐台鐵北店，是手搖飲品牌首次進駐便利商店，並推出蕎麥奶奶、翠玉青奶茶兩款全家便利商店台北鐵店的限定特色飲品，即日起至1月19日至全家便利商店台鐵北店珍煮丹店舖購買兩款獨賣商品可享第2杯半價優惠，1月20日至1月23日更將推出台鐵北店限定珍煮丹全品項85折。

全家便利商店鮮食部黃正田部長表示，全家便利商店與珍煮丹去年合作開發珍煮丹黑糖湯圓，成為冬至檔期湯圓銷售冠軍，這次瞄準消費者熱愛手搖飲品需求，加上全家便利商店台鐵門市人流高、集客力強的商圈特色，特別邀請珍煮丹進駐台鐵北店，並跨界合作開發兩款單店限定販售的特色飲品，只要到全家便利商店台鐵北店購買結帳後，就可至門市旁的珍煮丹領取。

全家便利商店台鐵北店限定販售的珍煮丹飲品包括「蕎麥奶奶」，以錫蘭紅茶基底搭配黃金蕎麥，散發醇厚大麥、穀物香氣，中杯售價65元；「翠玉青奶茶」運用風味淡雅清新的四季春，如同翠玉般清澈的茶色，風味恬靜馨香，中杯售價55元。

此外，迎接金鼠年返鄉出遊人潮，全家便利商店開賣6款車站限定販售鮮食，像是綜合海鮮貫壽司，運用大眾喜愛的玉子燒、松葉蟹、鮮蝦為基本組合，加上日本直輸甘甜明太子與珍珠魚子製成明太子玉子握壽司，並有醬香鮮甜的蒲燒鯛握壽司，共10貫壽司份量十足，售價109元；海陸花壽司組有海鮮沙拉蛋皮卷、芝麻香鬆卷、鮪魚沙拉魚卵捲等口味，售價99元；元氣三明治BOX則有6種口味組合，包含鮪魚、雞蛋、龍蝦沙拉、紐奧良烤雞、火腿生菜、藍莓蕾雅，繽紛配色及豐富食材同時滿足鹹甜味蕾，售價65元。