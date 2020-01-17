親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

衛生棉可愛成這樣太犯規 粉嫩宇宙人包裝讓人捨不得用

2020-01-17 12:01經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

女性衛生用品品牌Kotex（靠得住）近日宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTH...
女性衛生用品品牌Kotex（靠得住）近日宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下衛生棉從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色。 圖／Kotex提供
分享

近來網友紛紛留言驚呼「可愛到讓人捨不得打開來用！」、「想要把整排貨架都清空！」， 女性衛生用品品牌Kotex（靠得住）近日宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下衛生棉從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色。

風靡全球的「CRAFTHOLIC宇宙人」角色，是由日本作者山本郁子創作設計，以簡約可愛的造型，搭配繽紛活潑的色彩而聞名， 在台灣擁有超高人氣， 各種軟Q的周邊抱枕和玩偶娃娃已成為辦公室跨年齡層女性最愛的療癒系小物，去年在台北華山首度舉辦的十周年特展更吸引大批粉絲湧入朝聖， 成為IG熱門打卡景點。

Kotex（靠得住）此次與宇宙人聯名的輕柔棉系列共推出23cm、28cm和35cm等3款產品，囊括日用與夜用款。

Kotex（靠得住）表示，「Kotex x CRAFTHOLIC宇宙人」聯名系列每款包裝上可看到不同圖案的宇宙人角色俏皮的捧著棉花， 開心的暢遊在柔軟星球上， 不只如此,，打開來一片片的衛生棉包裝上也有粉嫩的宇宙人圖案，整包聯名產品由內到外都充滿讓少女們驚呼的小巧思。

為慶祝聯名款上市，Kotex（靠得住）表示，即日起至1月30日活動期間，凡購買Kotex指定組包商品,，隨袋即附贈只送不賣的宇宙人小提袋，數量有限， 送完為止。

延伸閱讀

宇宙人爆雷處男唱驚喜 小玉擇偶條件曝光

峮峮美貌轟動全日本 被讚「啦啦隊界林志玲」

宇宙人練團中信兄弟象啦啦隊女神「峮峮」探班

新北5校獲品格特色獎 三民高中、新泰國中縫布...

超軟萌粉嫩！Kotex推「CRAFTHOLI...

看見「不潔」之物：藏在衛生棉裡的法律與性別議...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

清明上河圖前進故宮南院 過年檔期奇幻加國寶精彩可期

2020-01-17 11:14

連3天2人同行1人免費！高雄最新吃到飽帕里巴黎試營運

2020-01-16 20:25

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放8天

2020-01-17 11:04

遠東挺小農 主廚用在地食材示範4道獨門年菜

2020-01-16 23:50

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-16 23:18

古典帝王風好看好吃！W Hotel與Wedgwood推聯名下午茶

2020-01-16 23:06

台北當代藝博會開幕 艾未未「行之道」呈現難民處境

2020-01-16 23:02

LONGCHAMP網購上線了 坎達爾珍娜拎線上限定最新款

2020-01-16 20:41

一次購足網美行頭！李晶晶sunday度假概念店A13登場

2020-01-16 19:54

龍后凍齡秘訣曝光！倩碧宣布全球代言人艾蜜莉亞克拉克

2020-01-16 19:12

情人節就要「滋滋聲」！茹絲葵菲力香料蟹肉3千有找

2020-01-16 18:23

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05

小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

2020-01-16 18:00

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00

毛小孩過好年！蝦皮購物「汪喵寶貝迎新春」寵物用品5折起

2020-01-16 17:42

星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

2020-01-16 17:01

倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽

2020-01-16 16:55

Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

2020-01-16 16:47

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發 網：會買到破產

2020-01-16 16:16

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01
看更多

熱門文章

收到營業許可函！環狀線確定19日起開放免費試乘

2020-01-16 17:17

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

林佳龍批准環狀線！交通部今天發函

2020-01-16 16:36

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

原來這是術後的痛感...當外科名醫成為手術台上的病人

2020-01-16 20:16

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

新北、桃竹苗低溫特報！氣象局：今明可能冷到10度以下

2020-01-17 10:46

天冷吃完薑母鴨後猝死 醫曝這行為超危險

2020-01-16 20:10

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

2020-01-16 12:45

白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降但降雪機率低

2020-01-17 07:40

過年天氣 彭啟明：初一後天氣應不像前兩年那麼穩定

2020-01-17 08:28

連3天2人同行1人免費！高雄最新吃到飽帕里巴黎試營運

2020-01-16 20:25

完成最後拼圖！新北環狀線十四張站YouBike站點明啟用

2020-01-16 14:35

每日星座運勢／射手注意人際的維護 事業貴人很多

2020-01-17 00:00

北捷「常客優惠」分級回饋 一張表試算上班族怎麼搭最省錢

2020-01-16 23:12

沙漠星空屋變廢棄帳篷？12萬中東行腹瀉受氣旅客抗議

2020-01-17 11:18

必備年菜是哪道？ 網友指名：少它不用過年

2020-01-16 16:52

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-16 23:18

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

手摸可愛小章魚 網驚：世界上最毒動物之一可殺20人

2020-01-16 19:43

新北環狀線 1月19日起免費試乘 年後通車

2020-01-17 01:05

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

越晚越冷！冷空氣南下低溫探11度 北台灣、花東短暫雨

2020-01-17 09:26

廢棄稻桿有這麼多用途 黃偉哲拜託農民：別燒稻草了

2020-01-16 14:43

滿滿回憶殺 高雄大立百貨「空中樂園」春節兒童免費玩

2020-01-16 20:44

請幫忙！去松山機場留意這黑盒子 找不到電子耳爸媽心急如焚

2020-01-17 10:22

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

鷹蛇摔角殊死戰 纏鬥20分鐘勝負成謎

2020-01-16 17:52

王者的逆襲！時隔兩年王元均重返「棋王」寶座

2020-01-17 04:41

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

2020-01-16 14:48

【心情點滴】舒眉／山野寄情

2020-01-17 06:00

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

新北環狀線將核定 侯友宜：三天後開放免費試乘

2020-01-16 12:50

影／新北環狀線最快19日試乘 侯友宜：春節後通車

2020-01-16 17:52

膽結石合併急性膽囊炎不可輕忽　處理不慎恐引發敗血症

2020-01-16 14:45

妙齡女性便秘半年 竟是「城堡人疾病」找上門

2020-01-17 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top