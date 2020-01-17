衛生棉可愛成這樣太犯規 粉嫩宇宙人包裝讓人捨不得用

女性衛生用品品牌Kotex（靠得住）近日宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下衛生棉從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色。 圖／Kotex提供 分享 facebook

近來網友紛紛留言驚呼「可愛到讓人捨不得打開來用！」、「想要把整排貨架都清空！」， 女性衛生用品品牌Kotex（靠得住）近日宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下衛生棉從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色。

風靡全球的「CRAFTHOLIC宇宙人」角色，是由日本作者山本郁子創作設計，以簡約可愛的造型，搭配繽紛活潑的色彩而聞名， 在台灣擁有超高人氣， 各種軟Q的周邊抱枕和玩偶娃娃已成為辦公室跨年齡層女性最愛的療癒系小物，去年在台北華山首度舉辦的十周年特展更吸引大批粉絲湧入朝聖， 成為IG熱門打卡景點。

Kotex（靠得住）此次與宇宙人聯名的輕柔棉系列共推出23cm、28cm和35cm等3款產品，囊括日用與夜用款。

Kotex（靠得住）表示，「Kotex x CRAFTHOLIC宇宙人」聯名系列每款包裝上可看到不同圖案的宇宙人角色俏皮的捧著棉花， 開心的暢遊在柔軟星球上， 不只如此,，打開來一片片的衛生棉包裝上也有粉嫩的宇宙人圖案，整包聯名產品由內到外都充滿讓少女們驚呼的小巧思。

為慶祝聯名款上市，Kotex（靠得住）表示，即日起至1月30日活動期間，凡購買Kotex指定組包商品,，隨袋即附贈只送不賣的宇宙人小提袋，數量有限， 送完為止。