好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放8天

還沒想好春節要去哪走走嗎？台開新埔雲夢山丘將在農曆春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，歡迎鄉親1月26日大年初二至2月2日初九到新埔走春，每天早上9點30分至下午5點，免費入園。今年更新增日本建築隈研吾大師設計的金字塔型建築「積木館」景點，歡迎民眾把握機會來欣賞。

園區內有250公尺的「花知道」，是台灣最多種茶花大道，有紅山茶、雲南茶、茶梅、威廉斯茶、山茶雜混種與原生種花茶六大品系，今年園區共有3萬多株茶花在春節開放迎春。

民眾也可走「百佛道」步道與環山健走步道登頂去龍頭觀景台，俯瞰對面的飛鳳山、鳳山溪等，再往上步行到「雲水觀」擲筊祈福求籤詩，走累了，就到山下的泡腳溫泉暖暖腳，泡茶休息一下。

今年園區新增「積木館」景點，是日本建築隈研吾大師設計以1472個三角積木完成的金字塔型建築，去年在台中世界花卉博覽首次展出，展出半年期間吸引超過60萬人次參觀，去年錯過台中的朋友，這次可把握機會過年到雲夢山丘來觀看。

園區每天還有街頭藝人表演，有阿彼駐唱、小龍女薩克斯風演奏、機器樂團的二胡演奏與謝偉中薩克斯風演奏等。另有新鮮食材現點現烤的窯烤雞腿、牛肉與披薩，同時貨櫃與胖卡市集銷售有機蔬果、在地農產品、茶花、新竹柿餅、客家美食等。

開放期間每天10點、11點30分、下午2點、下午3點有園區專人定時導覽，動線為積木館至百佛道及日職司紀念碑、玄亭觀景台至花知道與雲水觀。同時可領取園區導覽手冊，在四個指定地點蓋章，集滿後可至大會服務台兌換祈福御守一個，每日限量100個，送完為止。