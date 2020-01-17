李晶晶衝事業再開新店 一家人高顏值現身力挺

新年新氣象，不少人在農曆假期間都安排了年度出國放鬆的度假行程，以「度假」為主題的時尚選品店-sunžday，也趕在春節前於遠百信義A13盛大開幕，不僅時尚名媛兼主理人李晶晶親自出席開幕剪綵儀式外，身為首都客運董座和董娘的爸爸、媽媽，以及首次在媒體面前曝光的首都客運二千金李婷娜也都出席，一家人團結力挺，且一家都是高顏值，讓現場鎂光燈閃個不停。

李晶晶也以2020年最新的時尚造型呈現出「穿新衣、戴新帽，過新年」的時髦年節氣息，同時李晶晶更開心分享他們家的過年習俗，「在我們家過農曆新年是很傳統的，一定會正式向爸媽拜年，也會在新年期間穿上剛買的新衣服，以新造型為新的一年帶來好運」。

同時，全新開幕的遠百信義A13 「Sunžday渡假概念店」也帶來了2020最新春夏時髦單品，包括：遠百信義A13獨家販售的兩款Ecua-Andino新品草呢帽、四款「經典美沿帽」包含滾邊款與刺繡款，同時也祭出多樣限定優惠。

除了分享自家的過年習俗外，日前剛與寶貝女兒於馬爾地夫共享親子甜蜜時光返國的李晶晶也大方分享出國渡假必打包的行李清單。